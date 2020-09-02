***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.09.2020 10:33
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872853
BIST
10:191.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:197,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3588
10:198,7522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0256
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7500
10:19464,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,88
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:17
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.482.277
|% 9,99
|
|TKURU
|188,30
|1.287.219
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|6.517.133
|% 9,98
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|DOGUB
|4,30
|5.732.042
|% -9,09
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|FENER
|30,04
|168.982.893
|% 6,52
|
|GSRAY
|3,24
|115.375.077
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|104.349.000
|% 4,52
|
|SISE
|6,21
|86.776.493
|% 0,16
|
|GARAN
|6,88
|77.491.514
|% -0,15
|
|GSRAY
|3,24
|115.375.077
|% 2,21
|
|BJKAS
|3,24
|104.349.000
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,77
|48.144.828
|% 0,57
|
|KRDMD
|2,99
|63.849.968
|% -0,66
|
|SISE
|6,21
|86.776.493
|% 0,16
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3727
|7,3774
|% 0,13
|
|Euro
|8,7527
|8,7578
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,8138
|9,8630
|% -0,14
|
|Frank
|8,0540
|8,1025
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% 0,14
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|-5,30
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,03
|
|B. Petrol
|45,98
|45,98
|0,40
|