***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 12:03
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873271
BIST
14:491.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
14:497,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
14:498,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
14:49464,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,86
|Açılış
|: 464,12
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,54
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler14:49
|PKENT
|1.368,80
|15.102.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|94.989.025
|% -9,94
|
|CRDFA
|7,18
|16.295.036
|% -9,91
|
|VAKKO
|5,56
|118.986.537
|% -7,49
|
|INTEM
|18,93
|10.505.036
|% -6,93
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|SISE
|6,19
|1.075.433.083
|% 2,15
|
|FENER
|35,62
|650.125.151
|% 4,40
|
|GSRAY
|3,57
|540.894.316
|% -2,19
|
|ASELS
|16,90
|535.348.118
|% 0,00
|
|GARAN
|6,80
|397.721.288
|% 0,59
|
|SISE
|6,19
|1.075.433.083
|% 2,15
|
|GSRAY
|3,57
|540.894.316
|% -2,19
|
|EKGYO
|1,74
|220.532.675
|% 1,16
|
|GSDHO
|2,30
|274.680.066
|% 6,48
|
|KRDMD
|2,98
|332.983.783
|% 0,34
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4442
|7,4521
|% 0,26
|
|Euro
|8,8172
|8,8267
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8433
|9,8926
|% 0,05
|
|Frank
|8,1311
|8,1801
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9782
|1,9882
|% 0,16
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|8,13
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|7,00
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|3,39
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|0,29
|