***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 14:42
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926120
BIST
14:311.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -25,94
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.387
14:318,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0233
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
14:319,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
14:31457,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,44
|Açılış
|: 457,81
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler14:31
|TUREX
|14,52
|250.891
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|42.068.586
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|467.459
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.736.841
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.839.344
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|160.770.786
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,40
|13.481.190
|% -9,43
|
|KRDMD
|7,26
|638.894.743
|% -2,29
|
|JANTS
|830,50
|453.595.793
|% -2,29
|
|KOZAL
|115,10
|385.377.296
|% -2,46
|
|RTALB
|31,74
|310.656.224
|% 6,51
|
|ITTFH
|2,80
|259.535.159
|% 6,06
|
|EKGYO
|1,87
|257.954.181
|% -3,11
|
|ADESE
|2,93
|160.770.786
|% -9,85
|
|IHLGM
|1,09
|57.553.519
|% -2,68
|
|ODAS
|3,47
|124.818.343
|% -2,53
|
|KATMR
|3,95
|119.947.026
|% 3,67
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1558
|% 0,29
|
|Euro
|9,6975
|9,7068
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,1449
|11,2008
|% 0,03
|
|Frank
|8,7650
|8,8178
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1652
|2,1761
|% 0,12
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|-7,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|-25,30
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-12,23
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,31
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|-0,08
|
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