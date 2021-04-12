***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2021 15:10
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926685
BIST
16:371.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -7,75
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:378,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:379,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:37454,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,87
|Açılış
|: 454,44
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:37
|QUAGR
|19,91
|700.155
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.266.456
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|895.422
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.711.832
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.069.915
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.714.289
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,68
|997.957.382
|% -5,14
|
|GARAN
|6,65
|634.070.381
|% 0,15
|
|EREGL
|16,41
|594.239.345
|% 0,61
|
|HALKB
|4,59
|578.288.421
|% 1,10
|
|PETKM
|6,03
|527.030.819
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|333.188.933
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|263.798.091
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|578.288.421
|% 1,10
|
|TSKB
|1,34
|137.623.314
|% -0,74
|
|GARAN
|6,65
|634.070.381
|% 0,15
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1445
|% -0,12
|
|Euro
|9,6950
|9,7049
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1633
|11,2193
|% 0,19
|
|Frank
|8,7849
|8,8378
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% -0,12
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-7,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,07
|
Seans Raporu
16:37
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