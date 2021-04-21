***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:00
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929812
BIST
11:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -23,08
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
11:058,1398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1577
En Düşük
8,0986
11:059,8014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0325
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8120
En Düşük
9,7531
11:05466,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,93
|Açılış
|: 466,75
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,54
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|6.888.699
|% 9,52
|
|FENER
|34,82
|63.622.888
|% 8,81
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|MTRYO
|2,14
|1.455.264
|% 7,54
|
|BJKAS
|9,00
|8.755.065
|% -10,00
|
|GOLTS
|43,12
|4.377.751
|% -9,98
|
|ANELE
|4,46
|43.373.626
|% -9,90
|
|SANEL
|4,02
|642.882
|% -9,87
|
|ODAS
|2,46
|106.826.320
|% -9,56
|
|PETKM
|6,42
|559.315.663
|% -2,28
|
|GARAN
|6,94
|337.706.285
|% -2,12
|
|EREGL
|18,09
|267.825.533
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,11
|198.318.078
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,90
|162.123.027
|% -1,93
|
|PETKM
|6,42
|559.315.663
|% -2,28
|
|YKBNK
|2,05
|139.715.517
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,82
|96.640.190
|% -1,09
|
|TSKB
|1,23
|64.411.433
|% -2,38
|
|GARAN
|6,94
|337.706.285
|% -2,12
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1377
|8,1455
|% 0,47
|
|Euro
|9,7919
|9,8013
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,3200
|11,3768
|% 0,44
|
|Frank
|8,8397
|8,8930
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1658
|2,1767
|% 0,47
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|66,33
|66,33
|-0,24
|