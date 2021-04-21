***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 13:26
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929983
BIST
14:471.350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -15,45
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
14:478,1597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0525
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
14:479,8226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
14:47467,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,84
|Açılış
|: 467,66
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.637.224
|% 9,99
|
|JANTS
|779,80
|61.604.185
|% 9,91
|
|FORMT
|1,14
|9.699.074
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.375.227
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.350.998
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.562.558
|% -9,93
|
|PETKM
|6,43
|732.828.833
|% -2,13
|
|EREGL
|18,25
|704.150.026
|% 0,11
|
|GARAN
|6,99
|668.661.838
|% -1,41
|
|KRDMD
|7,11
|420.807.074
|% -1,25
|
|THYAO
|11,02
|311.907.448
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,08
|272.602.492
|% -1,89
|
|PETKM
|6,43
|732.828.833
|% -2,13
|
|GARAN
|6,99
|668.661.838
|% -1,41
|
|ODAS
|2,45
|222.562.558
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,84
|142.305.286
|% 0,00
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1557
|8,1597
|% 0,65
|
|Euro
|9,8136
|9,8226
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,3274
|11,3842
|% 0,51
|
|Frank
|8,8509
|8,9042
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1691
|2,1800
|% 0,62
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|4,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|38,94
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|18,84
|
|Çeyrek
|747
|764
|9,42
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,09
|
|B. Petrol
|65,70
|65,70
|-0,87
|