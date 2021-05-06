***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:06
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934843
BIST
11:261.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,53
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:268,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:2610,0313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0358
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:26479,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,71
|Açılış
|: 479,40
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KRDMA
|7,26
|70.352.884
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|791.552
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,36
|34.940.901
|% 9,20
|
|KRDMD
|8,32
|1.811.168.335
|% 7,91
|
|KONTR
|74,85
|18.757.791
|% 7,78
|
|VAKFN
|17,26
|5.473.388
|% -9,96
|
|INTEM
|42,28
|2.072.889
|% -8,05
|
|CANTE
|4,34
|152.478.796
|% -7,07
|
|DOBUR
|15,32
|614.035
|% -6,81
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|KRDMD
|8,32
|1.811.168.335
|% 7,91
|
|THYAO
|12,86
|437.172.629
|% 2,06
|
|EREGL
|19,54
|430.429.342
|% 0,51
|
|GARAN
|7,33
|346.710.373
|% 1,10
|
|KOZAL
|118,40
|183.962.778
|% 0,85
|
|KRDMD
|8,32
|1.811.168.335
|% 7,91
|
|YKBNK
|2,10
|106.735.643
|% 0,96
|
|GARAN
|7,33
|346.710.373
|% 1,10
|
|CANTE
|4,34
|152.478.796
|% -7,07
|
|THYAO
|12,86
|437.172.629
|% 2,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3149
|8,3186
|% 0,06
|
|Euro
|10,0282
|10,0330
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,5333
|11,5911
|% 0,04
|
|Frank
|9,0994
|9,1542
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2115
|2,2226
|% 0,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,87
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,37
|