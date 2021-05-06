***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2021 10:26
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934850
BIST
11:441.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,91
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
11:448,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0070
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3059
11:4410,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0372
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0502
En Düşük
9,9803
11:44479,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,98
|Açılış
|: 479,63
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler11:43
|KRDMA
|7,26
|70.735.638
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|867.282
|% 10,00
|
|KRDMB
|7,41
|39.158.103
|% 9,94
|
|DITAS
|17,42
|11.072.010
|% 8,74
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|VAKFN
|17,26
|5.601.560
|% -9,96
|
|BJKAS
|8,68
|53.165.340
|% -9,21
|
|INTEM
|42,50
|2.236.508
|% -7,57
|
|DOKTA
|27,00
|13.824
|% -6,25
|
|AYEN
|7,10
|25.989.413
|% -6,08
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|THYAO
|12,85
|494.680.102
|% 1,98
|
|EREGL
|19,58
|458.118.887
|% 0,72
|
|GARAN
|7,31
|382.318.815
|% 0,83
|
|KOZAL
|118,90
|240.802.401
|% 1,28
|
|KRDMD
|8,35
|1.924.973.695
|% 8,30
|
|GARAN
|7,31
|382.318.815
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,09
|108.260.003
|% 0,48
|
|CANTE
|4,54
|191.612.014
|% -2,78
|
|THYAO
|12,85
|494.680.102
|% 1,98
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3154
|8,3211
|% 0,09
|
|Euro
|10,0260
|10,0321
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,5287
|11,5865
|% 0,00
|
|Frank
|9,1044
|9,1592
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2110
|2,2221
|% 0,04
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,87
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|0,06
|
|B. Petrol
|69,33
|69,33
|0,37
|