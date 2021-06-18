***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 10:00
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942982
BIST
10:001.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.420
En Düşük
1.418
10:008,6881
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0312
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,7269
En Düşük
8,6863
10:0010,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0473
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3450
10:00499,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,22
|Açılış
|: 499,39
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,08
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler10:00
|IDGYO
|6,05
|356.980
|% 10,00
|
|TKURU
|139,20
|962.707
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|1.133.974
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|PRKAB
|13,80
|1.679.101
|% 8,66
|
|BERA
|16,93
|1.369.332
|% -9,99
|
|MERIT
|18,13
|772.120
|% -9,98
|
|BAGFS
|15,54
|157.498
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.400,00
|243.200
|% -3,83
|
|IHGZT
|1,01
|111.714
|% -3,81
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|11.229.509
|% 0,85
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|THYAO
|14,69
|9.434.256
|% 0,20
|
|KOZAL
|124,20
|7.691.209
|% 0,57
|
|ADESE
|1,27
|10.769.041
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|7.433.652
|% 0,94
|
|AFYON
|3,93
|13.704.778
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|3.211.162
|% 0,46
|
|GARAN
|8,26
|11.229.509
|% 0,85
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6847
|8,6881
|% -0,36
|
|Euro
|10,3425
|10,3502
|% -0,45
|
|Sterlin
|12,0295
|12,0899
|% -0,63
|
|Frank
|9,4347
|9,4915
|% -0,29
|
|Riyal
|2,3142
|2,3258
|% -0,17
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|11,68
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,19
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.341
|-93,00
|
|Tam
|3.277
|3.363
|-85,42
|
|Yarım
|1.584
|1.627
|-41,32
|
|Çeyrek
|794
|813
|-20,65
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,25
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|72,57
|72,57
|-0,53
|