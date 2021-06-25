***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 11:25
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944087
BIST
11:491.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
11:498,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0282
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6796
11:4910,3741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0318
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:49498,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,50
|Açılış
|: 498,55
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ALKA
|16,50
|3.844.132
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.376.899
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|5.283.722
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.788.592
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|30.917.489
|% -9,93
|
|VAKFN
|11,72
|154.005.836
|% -8,29
|
|SAMAT
|6,04
|39.007.159
|% -6,93
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,35
|67.576.714
|% -5,25
|
|THYAO
|14,45
|304.686.317
|% -1,10
|
|GARAN
|8,33
|266.419.435
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,79
|238.139.257
|% 1,19
|
|FENER
|39,64
|212.096.963
|% 2,16
|
|PETKM
|5,50
|179.858.765
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,10
|141.757.496
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|140.400.440
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,79
|238.139.257
|% 1,19
|
|PETKM
|5,50
|179.858.765
|% 1,10
|
|GARAN
|8,33
|266.419.435
|% -0,12
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6791
|8,6805
|% -0,32
|
|Euro
|10,3708
|10,3741
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,0570
|12,1175
|% -0,27
|
|Frank
|9,4413
|9,4982
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3121
|2,3236
|% -0,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,14
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
11:49
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12:03DMSAS
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