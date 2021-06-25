***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2021 11:57
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944092
BIST
13:161.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
13:168,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0292
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
13:1610,3703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0356
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
13:16497,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,72
|Açılış
|: 497,77
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ALKA
|16,50
|4.498.242
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.875.093
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.608.067
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.045.294
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.985.636
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.305.317
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,86
|49.106.460
|% -9,71
|
|SNKRN
|26,80
|222.857
|% -7,20
|
|BERA
|13,14
|115.489.710
|% -6,74
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|THYAO
|14,38
|408.628.741
|% -1,57
|
|GARAN
|8,32
|323.360.460
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|287.457.525
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|276.993.382
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,62
|259.607.611
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,09
|149.785.007
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|143.532.907
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,75
|287.457.525
|% 0,60
|
|PETKM
|5,48
|215.573.961
|% 0,74
|
|GARAN
|8,32
|323.360.460
|% -0,24
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6767
|8,6788
|% -0,34
|
|Euro
|10,3651
|10,3702
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0379
|12,0983
|% -0,43
|
|Frank
|9,4348
|9,4916
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3091
|2,3206
|% -0,27
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,12
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,06
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|-5,06
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|-2,44
|
|Çeyrek
|796
|814
|-1,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,05
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,33
|