***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 12:41
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950628
BIST
12:391.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -8,09
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
12:398,6211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
12:3910,2210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0317
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1993
12:39501,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,43
|Açılış
|: 501,03
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler12:39
|YAPRK
|33,16
|10.974.414
|% 7,52
|
|EDATA
|7,20
|66.467.609
|% 7,14
|
|EDIP
|3,38
|26.162.950
|% 6,96
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|KONYA
|1.056,00
|100.824.108
|% 5,75
|
|FADE
|14,16
|14.750.085
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.642.912
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|149.845.031
|% -9,73
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|SANFM
|19,02
|4.139.819
|% -7,22
|
|GARAN
|8,56
|453.053.341
|% -0,93
|
|THYAO
|13,17
|263.515.718
|% -0,53
|
|SASA
|26,14
|199.894.634
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,24
|179.436.492
|% -1,32
|
|EREGL
|17,91
|170.443.065
|% -1,54
|
|PEKGY
|1,02
|149.845.031
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,24
|179.436.492
|% -1,32
|
|GARAN
|8,56
|453.053.341
|% -0,93
|
|TSKB
|1,21
|49.255.779
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,78
|59.013.204
|% -1,66
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6191
|8,6211
|% -0,16
|
|Euro
|10,2136
|10,2210
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,9130
|11,9728
|% -0,34
|
|Frank
|9,3766
|9,4331
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2922
|2,3037
|% -0,13
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|0,90
|
|Altın Gr.
|501
|502
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|21,00
|
|Tam
|3.304
|3.388
|21,07
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,19
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,69
|75,69
|0,53
|