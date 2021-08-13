***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2021 10:02
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957845
BIST
11:221.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.447
En Düşük
1.440
11:228,5553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0145
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:2210,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0351
11:22483,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,49
|Açılış
|: 483,84
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:20
|VKING
|7,60
|4.057.962
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.278.441
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.971.420
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.262.532
|% 9,72
|
|RODRG
|16,68
|6.093.301
|% 8,31
|
|MARKA
|5,01
|4.700.643
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.356.289
|% -9,79
|
|EDATA
|16,12
|5.141.558
|% -4,33
|
|FADE
|8,32
|9.096.897
|% -3,93
|
|BASCM
|10,48
|2.651
|% -3,76
|
|GARAN
|9,35
|491.457.190
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,26
|326.030.889
|% 1,72
|
|SISE
|8,55
|292.210.748
|% 1,54
|
|TUPRS
|100,10
|260.954.508
|% 1,83
|
|GENIL
|15,09
|200.335.526
|% 5,82
|
|YKBNK
|2,50
|177.422.772
|% -0,40
|
|GARAN
|9,35
|491.457.190
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,26
|326.030.889
|% 1,72
|
|SISE
|8,55
|292.210.748
|% 1,54
|
|TSKB
|1,30
|26.162.926
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5550
|8,5596
|% 0,22
|
|Euro
|10,0463
|10,0518
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,7924
|11,8515
|% 0,28
|
|Frank
|9,2480
|9,3037
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2779
|2,2893
|% 0,32
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,06
|
Seans Raporu
11:20
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11:32
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