***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.10.2021 10:36
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968422
BIST
11:471.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:478,9313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:4710,3210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0457
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:47504,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,06
|Açılış
|: 504,72
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:47
|PKENT
|3.520,00
|25.486.337
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.210.797
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,64
|2.569.330
|% 8,95
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|PRKAB
|20,90
|36.171.311
|% 6,74
|
|SEYKM
|14,58
|1.993.421
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.506.629
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.784.596
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,16
|472.402.665
|% 1,65
|
|PETKM
|6,21
|461.268.783
|% -0,32
|
|GARAN
|9,38
|377.598.081
|% -0,11
|
|THYAO
|14,24
|368.395.193
|% 0,85
|
|EREGL
|16,87
|238.954.061
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,37
|223.785.503
|% -0,84
|
|PETKM
|6,21
|461.268.783
|% -0,32
|
|ODAS
|1,46
|96.521.967
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,60
|141.733.781
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,77
|80.857.644
|% -0,56
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9265
|8,9313
|% 0,63
|
|Euro
|10,3147
|10,3210
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,1210
|12,1818
|% 0,68
|
|Frank
|9,5683
|9,6260
|% 0,61
|
|Riyal
|2,3761
|2,3880
|% 0,76
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,08
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,02
|
|B. Petrol
|83,17
|83,17
|1,22
|