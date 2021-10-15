***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 11:31
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970980
BIST
11:531.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:539,2078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0304
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:5310,6909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0176
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:53528,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,91
|Açılış
|: 528,31
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,94
BIST En Aktif Hisseler11:51
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,24
|18.495.949
|% 6,57
|
|PENGD
|3,60
|17.384.452
|% 5,88
|
|VBTYZ
|21,68
|96.515.446
|% 5,14
|
|CEOEM
|10,27
|65.860.747
|% 4,69
|
|BAYRK
|8,91
|1.491.365
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|155.562.741
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.477.447
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,80
|57.356.208
|% -9,04
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|TUPRS
|128,10
|411.494.160
|% 2,48
|
|THYAO
|14,40
|311.871.874
|% 0,70
|
|ASELS
|16,59
|260.732.109
|% 0,12
|
|EREGL
|17,58
|247.311.908
|% 0,17
|
|EKGYO
|1,86
|235.368.600
|% 1,09
|
|GARAN
|9,07
|1.090.884.962
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,37
|236.179.177
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,37
|137.992.415
|% -2,32
|
|AKBNK
|5,18
|193.248.537
|% -1,33
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2040
|9,2078
|% 0,33
|
|Euro
|10,6753
|10,6911
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,5818
|12,6449
|% 0,51
|
|Frank
|9,9249
|9,9847
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4450
|2,4572
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|-9,34
|
|Altın Gr.
|528
|528
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.491
|3.544
|-15,00
|
|Tam
|3.474
|3.561
|-14,54
|
|Yarım
|1.679
|1.723
|-7,04
|
|Çeyrek
|842
|861
|-3,52
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|0,88
|