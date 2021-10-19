***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2021 14:57
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971403
BIST
15:111.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 15,26
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.424
15:119,3132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0176
|Açılış
|: 9,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3743
En Düşük
9,2669
15:1110,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7800
|
10,9317
En Düşük
10,7921
15:11533,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,63
|Açılış
|: 533,44
|
|Önceki Kapanış
|: 529,81
|
535,01
En Düşük
528,71
BIST En Aktif Hisseler15:11
|FADE
|8,69
|67.512.326
|% 10,00
|
|PRKAB
|18,92
|51.101.010
|% 10,00
|
|DOBUR
|32,64
|4.976.663
|% 9,97
|
|KSTUR
|289,90
|828.473
|% 9,35
|
|MERIT
|34,88
|75.104.237
|% 8,86
|
|DOKTA
|24,32
|1.708.704
|% -9,25
|
|CEOEM
|8,97
|113.794.973
|% -7,72
|
|UZERB
|29,96
|283.642
|% -6,08
|
|FLAP
|2,43
|59.415.513
|% -5,45
|
|OZBAL
|16,65
|36.163.352
|% -4,64
|
|GARAN
|9,04
|1.300.261.739
|% 2,73
|
|FROTO
|171,80
|708.744.098
|% 3,25
|
|THYAO
|14,38
|685.483.333
|% -1,30
|
|KRDMD
|7,25
|531.217.393
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,42
|460.534.894
|% 2,98
|
|EKGYO
|1,92
|422.643.255
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,42
|460.534.894
|% 2,98
|
|GARAN
|9,04
|1.300.261.739
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,25
|531.217.393
|% 0,69
|
|TSPOR
|3,62
|224.961.356
|% 6,16
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3103
|9,3132
|% -0,19
|
|Euro
|10,8537
|10,8586
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,8407
|12,9051
|% 0,48
|
|Frank
|10,0878
|10,1485
|% 0,23
|
|Riyal
|2,4754
|2,4879
|% -0,24
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|16,78
|
|Altın Gr.
|533
|533
|3,09
|
|Cumhuriyet
|3.519
|3.572
|18,00
|
|Tam
|3.509
|3.597
|24,68
|
|Yarım
|1.696
|1.740
|11,94
|
|Çeyrek
|851
|870
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|7,12
|7,13
|0,16
|
|B. Petrol
|84,93
|84,93
|0,60
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:21PAPIL
Yüzde 4.48 oranında artışla 12.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 290 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, SISE, EKGYO
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, AKBNK, GARAN
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 07 artarak (% 1.05 ) 1, 260
-
15:19
EUYO, TGSAS, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında