***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 16:37
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980666
BIST
17:241.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,01
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2413,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1547
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2415,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2346
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:24769,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 8,00
|Açılış
|: 769,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:22
|MIATK
|37,18
|3.366.054
|% 10,00
|
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,38
|15.396.206
|% -9,39
|
|NUGYO
|8,56
|88.226.825
|% -8,94
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|THYAO
|18,16
|1.938.822.147
|% -1,36
|
|GARAN
|11,65
|1.716.595.851
|% 0,09
|
|EREGL
|23,46
|1.214.763.623
|% 2,27
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,34
|889.616.825
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,38
|1.202.735.475
|% 2,42
|
|SKBNK
|1,18
|289.185.752
|% 1,72
|
|KRDMD
|9,38
|2.075.025.850
|% 4,69
|
|ADESE
|0,76
|137.196.374
|% 2,70
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4569
|13,4707
|% 1,23
|
|Euro
|15,2876
|15,3245
|% 1,73
|
|Sterlin
|17,8493
|17,9388
|% 1,39
|
|Frank
|14,5937
|14,6816
|% 1,35
|
|Riyal
|3,5747
|3,5927
|% 1,07
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,78
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,43
|
|Cumhuriyet
|5.081
|5.158
|14,00
|
|Tam
|5.058
|5.186
|2,99
|
|Yarım
|2.445
|2.509
|1,45
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,67
|9,69
|0,17
|
|B. Petrol
|67,28
|67,28
|-1,59
|
Seans Raporu
17:22
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