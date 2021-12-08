***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:03
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981787
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
0
En Düşük
0
18:0513,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1016
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
18:0515,3824
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1653
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
18:05780,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 6,24
|Açılış
|: 780,62
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISDMR
|24,52
|208.421.218
|% 10,11
|
|MTRYO
|1,81
|1.103.309
|% 2,22
|
|MIATK
|32,74
|395.503.810
|% 0,00
|
|KRSTL
|1,75
|45.677.922
|% 0,00
|
|NUGYO
|7,05
|231.557.910
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,61
|102.199.904
|% 0,00
|
|DMSAS
|9,29
|20.465.571
|% 0,00
|
|ISKPL
|5,57
|57.324.444
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,65
|174.543.286
|% 0,00
|
|MIATK
|32,74
|395.503.810
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% 0,00
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 0,00
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 0,00
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,00
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5898
|13,5917
|% 0,75
|
|Euro
|15,3416
|15,3824
|% 1,09
|
|Sterlin
|17,9268
|18,0167
|% 0,65
|
|Frank
|14,6289
|14,7171
|% 0,69
|
|Riyal
|3,6072
|3,6253
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|2,50
|
|Altın Gr.
|780
|781
|6,24
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,32
|