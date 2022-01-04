***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:59
***OZBAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZBAL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZBAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988566
BIST
15:151.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 41,95
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:1513,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3253
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:1515,2102
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,4084
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:15772,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 13,00
|Açılış
|: 772,00
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:13
|BFREN
|1.192,40
|36.912.408
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|105.598.611
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,22
|15.981.246
|% -6,62
|
|BAGFS
|16,85
|65.512.268
|% -4,80
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|23,00
|1.838.189.502
|% 5,31
|
|EREGL
|30,14
|1.351.250.108
|% 3,08
|
|GARAN
|11,50
|1.335.286.665
|% 0,35
|
|SASA
|56,05
|1.185.042.978
|% 5,26
|
|SISE
|14,26
|913.933.676
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,48
|672.950.010
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,28
|329.796.523
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.335.286.665
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,61
|56.252.583
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,75
|68.153.392
|% -1,32
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3578
|13,3787
|% 2,38
|
|Euro
|15,0517
|15,1123
|% 2,10
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9721
|% 1,63
|
|Frank
|14,4240
|14,5109
|% 1,59
|
|Riyal
|3,5305
|3,5482
|% 1,50
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|0,06
|
|Altın Gr.
|774
|775
|15,50
|
|Cumhuriyet
|5.144
|5.222
|62,00
|
|Tam
|5.125
|5.259
|72,37
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|35,00
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|17,51
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,15
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,27
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
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15:28PGSUS
Yüzde 7.57 oranında artışla 96.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 507, 673 adet işlem
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15:25EUKYO
Yüzde 7.63 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 247 adet işlem
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15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 62 artarak (% 2.49 ) 2, 162
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15:24XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 19, 701.00 milyon TL de
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15:23BFREN
Yüzde 9.72 oranında artışla 1, 189.40 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 716 adet işlem