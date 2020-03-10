***OZBAL* *BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
10.03.2020 09:33
***OZBAL******BURCE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BURCE, OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, BURCE.E, OZBAL.E paylarında 10/03/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 24/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 02/03/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825930
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
0
En Düşük
0
18:056,1489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1602
En Düşük
6,1289
18:056,9804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0494
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,0586
En Düşük
6,9561
18:05328,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -3,71
|Açılış
|: 327,91
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,55
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|9,80
|7.549.990
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|535.886.331
|% 0,00
|
|KARSN
|1,66
|222.400.009
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|YGYO
|0,62
|9.691.612
|% 0,00
|
|IZFAS
|2,08
|461.595
|% 0,00
|
|OYLUM
|2,52
|2.318.340
|% 0,00
|
|AGHOL
|14,93
|17.075.095
|% 0,00
|
|HALKB
|5,67
|176.081.561
|% 0,00
|
|GOZDE
|3,26
|23.115.965
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|PGSUS
|45,04
|116.630.660
|% 0,00
|
|TKNSA
|7,05
|105.605.821
|% 0,00
|
|ADESE
|1,40
|66.888.518
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% 0,00
|
|ODAS
|1,87
|256.446.504
|% 0,00
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,00
|11.270.521
|% 0,00
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9893
|8,0294
|% -0,57
|
|Frank
|6,5320
|6,5713
|% -1,20
|
|Riyal
|1,6318
|1,6399
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-20,61
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,02
|
|B. Petrol
|36,95
|36,95
|2,59
|
Seans Raporu
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