***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.03.2020 09:16
***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823182
BIST
10:36109.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 3.051,07
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
10:366,2092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,2035
10:366,8798
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0023
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
10:36320,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 3,72
|Açılış
|: 320,09
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|OYAYO
|4,40
|12.676.793
|% 13,40
|
|SRVGY
|12,00
|134.592
|% 12,68
|
|DERAS
|3,57
|2.243.756
|% 12,26
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|AYCES
|10,55
|89.281
|% -3,21
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,05
|216.846.627
|% 2,55
|
|ASELS
|28,68
|171.650.493
|% 4,29
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|GARAN
|9,86
|96.757.523
|% 3,79
|
|ODAS
|2,06
|64.104.489
|% 5,10
|
|KARSN
|1,90
|107.868.797
|% 13,77
|
|ODAS
|2,06
|64.104.489
|% 5,10
|
|IHLGM
|1,29
|31.153.266
|% 6,61
|
|YKBNK
|2,34
|52.685.660
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,44
|30.224.757
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9517
|7,9915
|% -0,18
|
|Frank
|6,4255
|6,4642
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6524
|1,6607
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.599
|1.599
|20,37
|
|Altın Gr.
|320
|321
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,91
|50,91
|1,24
|