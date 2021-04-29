***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.04.2021 12:11
***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ahmet Kamil Erciyas tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932231
BIST
13:271.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,16
|Açılış
|: 1.391
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|Önceki Kapanış
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1.407
En Düşük
1.391
13:278,1936
En Yüksek
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472,20
En Düşük
465,42
BIST En Aktif Hisseler13:27
|KONYA
|956,00
|30.795.698
|% 10,00
|
|CMBTN
|259,60
|10.887.062
|% 10,00
|
|BRYAT
|367,10
|26.944.804
|% 9,98
|
|SAMAT
|4,35
|22.593.779
|% 9,85
|
|RYSAS
|4,27
|15.277.966
|% 9,77
|
|MMCAS
|6,76
|693.454
|% -9,99
|
|SNKRN
|30,16
|231.894
|% -9,97
|
|FRIGO
|30,20
|40.100.205
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.104.438
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|757.979
|% -9,59
|
|GARAN
|7,24
|652.335.997
|% 1,69
|
|EREGL
|19,15
|410.315.186
|% 1,11
|
|PETKM
|6,56
|319.768.429
|% 0,61
|
|SASA
|36,80
|301.281.995
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,91
|268.833.700
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,12
|195.972.972
|% 0,95
|
|GARAN
|7,24
|652.335.997
|% 1,69
|
|AKBNK
|4,91
|268.833.700
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,11
|58.480.654
|% 3,74
|
|PETKM
|6,56
|319.768.429
|% 0,61
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1906
|8,1936
|% 0,06
|
|Euro
|9,9361
|9,9463
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,3618
|11,4187
|% -0,20
|
|Frank
|8,9553
|9,0093
|% -0,17
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,21
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|13:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-7,16
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|11,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|13,50
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|6,53
|
|Çeyrek
|743
|760
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,04
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|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,00
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|B. Petrol
|67,65
|67,65
|0,87
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