***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2021 09:24
***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erciyas Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942767
BIST
12:331.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.422
12:338,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0171
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6540
En Düşük
8,6029
12:3310,3346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,3070
12:33501,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 501,26
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
500,62
BIST En Aktif Hisseler12:33
|KONTR
|70,70
|16.052.961
|% 8,52
|
|RALYH
|3,42
|1.054.506
|% 7,89
|
|MAVI
|57,75
|41.856.841
|% 6,35
|
|BAYRK
|10,81
|13.610.900
|% 6,29
|
|PAMEL
|34,92
|2.403.122
|% 5,95
|
|BERA
|18,81
|15.499.572
|% -10,00
|
|MERIT
|16,48
|43.491
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|YESIL
|2,10
|134.326.152
|% -9,48
|
|PENTA
|33,32
|37.301.496
|% -5,34
|
|THYAO
|14,62
|792.707.578
|% 2,09
|
|GARAN
|8,34
|344.662.027
|% -0,24
|
|BOBET
|5,52
|301.653.487
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,22
|270.111.866
|% 0,00
|
|EREGL
|18,66
|230.583.452
|% -1,43
|
|EKGYO
|2,22
|270.111.866
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|159.290.620
|% -0,90
|
|YESIL
|2,10
|134.326.152
|% -9,48
|
|BOBET
|5,52
|301.653.487
|% 1,47
|
|THYAO
|14,62
|792.707.578
|% 2,09
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6314
|8,6329
|% 0,20
|
|Euro
|10,3304
|10,3346
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0311
|12,0914
|% 0,16
|
|Frank
|9,4079
|9,4646
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% 0,20
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,71
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.326
|3.376
|-58,00
|
|Tam
|3.310
|3.393
|-55,50
|
|Yarım
|1.600
|1.641
|-26,85
|
|Çeyrek
|802
|821
|-13,42
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,81
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|-0,06
|