***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2021 16:06
***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZBAL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Timur Büyük tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971224
BIST
17:111.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
17:119,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0519
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
17:1110,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0694
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
17:11529,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,36
|Açılış
|: 529,75
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
529,93
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FRIGO
|21,34
|22.600.770
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|573.146
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|49.501.485
|% 9,97
|
|PRKAB
|17,20
|127.985.849
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|222.043
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|238.583.554
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|125.870.779
|% -8,88
|
|LUKSK
|45,94
|17.089.209
|% -6,28
|
|BAYRK
|8,42
|34.000.949
|% -5,50
|
|NUGYO
|14,95
|27.419.296
|% -4,04
|
|GARAN
|8,84
|1.749.711.369
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,16
|920.176.142
|% 3,17
|
|TUPRS
|128,50
|846.454.096
|% -0,39
|
|THYAO
|14,38
|830.366.548
|% -1,78
|
|SISE
|8,16
|788.123.708
|% 1,24
|
|GARAN
|8,84
|1.749.711.369
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,34
|457.161.172
|% -0,43
|
|ODAS
|1,44
|195.615.127
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,16
|920.176.142
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,91
|241.253.396
|% 1,60
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3074
|9,3130
|% 0,56
|
|Euro
|10,8082
|10,8161
|% 0,65
|
|Sterlin
|12,7289
|12,7927
|% 0,27
|
|Frank
|10,0228
|10,0832
|% 0,29
|
|Riyal
|2,4714
|2,4838
|% 0,40
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,78
|
|Altın Gr.
|527
|528
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.486
|3.538
|18,00
|
|Tam
|3.470
|3.558
|20,47
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|9,90
|
|Çeyrek
|841
|860
|4,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,40
|85,40
|0,56
|
Seans Raporu
17:11
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-
17:24OZBAL
Yüzde 4.80 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 913, 428 adet işlem
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17:23XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 13, 631.00 milyon TL de
-
17:21RTALB
Yüzde 6.28 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 744 adet işlem
-
17:20GSDDE
Yüzde 4.82 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 031 adet işlem
-
17:19DITAS
Yüzde 5.21 oranında artışla 18.36 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 719 adet işlem