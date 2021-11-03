***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.11.2021 16:16
***OZBAL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZBAL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevzat Taşkın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974435
BIST
16:191.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,02
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:199,6983
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0959
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:1911,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1061
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:19552,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,86
|Açılış
|: 552,91
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:19
|IHAAS
|5,06
|27.594.012
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|180.099.626
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.404.419
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|45.715.863
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.499.078
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.052.576
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.272.952
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.142.733
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.519.496
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.508.055
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|3.437.755.419
|% 0,00
|
|THYAO
|15,54
|1.795.854.551
|% 0,32
|
|SISE
|8,69
|1.109.660.940
|% 0,81
|
|FROTO
|198,10
|1.080.758.366
|% 2,59
|
|TSPOR
|5,05
|986.196.712
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,96
|793.752.274
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,81
|981.131.551
|% -0,71
|
|GARAN
|10,16
|3.437.755.419
|% 0,00
|
|TSKB
|1,40
|374.955.266
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,05
|986.196.712
|% -5,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6943
|9,6983
|% 1,00
|
|Euro
|11,2208
|11,2294
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1894
|13,2556
|% 1,18
|
|Frank
|10,5737
|10,6374
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5766
|2,5896
|% 0,96
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-19,16
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.636
|3.728
|20,83
|
|Yarım
|1.757
|1.803
|10,07
|
|Çeyrek
|881
|902
|5,04
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-2,27
|
Seans Raporu
16:19
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-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, SAHOL
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 64 kaybederek (% -0.35 ) 1, 339
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, IHAAS, PRKAB, ERBOS, DOBUR, VERTU, ALBRK
-
16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, HEDEF, NUGYO, CANTE, BASGZ
-
16:30
DOBUR, GOZDE, PENTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında