GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

03.03.2020 10:20
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [OZBAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 86,17332 oranındaki sermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 03.03.2020 tarihinde azaltılmıştır.
  
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 1.446,47887 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13.03.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823818


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:00109.943
Değişim :  2,45% |  2.632,94
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
109.955 En Düşük
108.881
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 6,21 5.925 % 15,00  
OYAYO 5,12 6.110.617 % 14,80  
SONME 6,02 3.948.499 % 13,16  
RALYH 9,30 47 % 12,05  
AKSUE 11,30 3.276.473 % 11,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9142 7,9539 % 0,94  
Frank 6,4590 6,4979 % 1,11  
Riyal 1,6523 1,6606 % 0,91  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.596 1.597 10,77  
Altın Gr. 319 319 5,02  
Cumhuriyet 2.115 2.147 1,00  
Tam 2.106 2.158 1,18  
Yarım 1.018 1.044 0,57  
Çeyrek 511 522 0,29  
Gümüş.Ons 16,75 16,79 0,11  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,73 52,73 0,83  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru