***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OZBAL]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 86,17332 oranındaki sermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 03.03.2020 tarihinde azaltılmıştır.ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 1.446,47887 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13.03.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823818BIST