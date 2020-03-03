***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.03.2020 10:20
***OZBAL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 86,17332 oranındaki sermaye azaltım işleminde, kaydileşmiş paylar ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarından 03.03.2020 tarihinde azaltılmıştır.
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.'nin 28.02.2020 tarihinde başlayan % 1.446,47887 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13.03.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823818
BIST
12:00109.943
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.632,94
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.955
En Düşük
108.881
12:006,2075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:006,8934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0333
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:00319,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 5,07
|Açılış
|: 319,07
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.110.617
|% 14,80
|
|SONME
|6,02
|3.948.499
|% 13,16
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|AKSUE
|11,30
|3.276.473
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.295.206
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|281.204.292
|% 2,03
|
|ASELS
|28,96
|280.101.828
|% 2,55
|
|GARAN
|9,85
|200.086.381
|% 2,93
|
|KARSN
|1,93
|192.946.716
|% -2,03
|
|IHLGM
|1,36
|148.503.599
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|148.503.599
|% 6,25
|
|KARSN
|1,93
|192.946.716
|% -2,03
|
|IHYAY
|1,17
|108.042.515
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,81
|61.550.822
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|118.068.967
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9142
|7,9539
|% 0,94
|
|Frank
|6,4590
|6,4979
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6523
|1,6606
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.597
|10,77
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|1,18
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,57
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,73
|52,73
|0,83
|
Seans Raporu
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12:13XU030
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