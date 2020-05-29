***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.05.2020 18:27
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 2020/7 sayılı kararıyla, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847794
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6196
En Düşük
7,5388
18:05379,74
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|Değişim
|: 0,88%
|| 3,31
|Açılış
|: 379,74
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|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.453.342
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.792.841
|% 9,94
|
|CASA
|22,58
|151.823
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|707.425.825
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|226.832
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.545.678
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.206
|% -9,97
|
|GARAN
|7,82
|1.753.733.757
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.324.186
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.028.852.493
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|816.522.813
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|719.195.681
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.225.324.186
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|816.522.813
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|348.113.560
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.899.339
|% 4,76
|
|GARAN
|7,82
|1.753.733.757
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3784
|8,4204
|% 0,11
|
|Frank
|7,0576
|7,1001
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8110
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.497
|23,60
|
|Tam
|2.538
|2.566
|16,60
|
|Yarım
|1.238
|1.252
|11,80
|
|Çeyrek
|619
|627
|5,90
|