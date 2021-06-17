***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020Devrolunan Şirketin Unvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetAyrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3928 B HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3928 B HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,Birleşme işlemine ilişkin olarak, ekteki Duyuru Metni Taslağı ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 17.06.2021 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır (EK-9:Duyuru Metni Taslağı-6. Kısım).Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metin Kısım 6.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942926BIST