Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.06.2021 20:29



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin 17.06.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Devrolunan Şirketin Unvanı ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3928 B Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3928 B Hamiline

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021

Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,
Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan Birleşme İşlemi Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu.pdf - Tahmini Açılış Bilançosu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942931


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.414
Değişim :  -1,20% |  -17,16
Açılış :  1.423  
Önceki Kapanış :  1.431  
En Yüksek
1.429 En Düşük
1.414
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 5,50 1.530.184 % 10,00  
ISBIR 6.655,20 2.172.932 % 10,00  
RODRG 18,70 3.721.949 % 10,00  
ISKUR 352.110,00 352.110 % 10,00  
MERIT 20,14 2.706.277 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7028 8,7180 % 1,19  
Euro 10,3831 10,4068 % 0,63  
Sterlin 12,0819 12,1424 % 0,58  
Frank 9,4522 9,5091 % 0,08  
Riyal 2,3143 2,3259 % 1,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -33,91  
Altın Gr. 497 497 -5,02  
Cumhuriyet 3.292 3.341 -93,00  
Tam 3.277 3.363 -85,42  
Yarım 1.584 1.627 -41,32  
Çeyrek 794 813 -20,65  
Gümüş.Ons 25,84 25,87 -1,14  
Gümüş Gr. 7,24 7,24 -0,23  
B. Petrol 72,74 72,74 -1,65  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru