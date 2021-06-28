***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin birleşme talebiyle ilgili devrolunan şirketin ünvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'dir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? EvetDüzeltme Nedeni Devrolunan şirketin ünvanın Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.olarak güncellenmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem GörmeyenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetAyrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3928 B HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3928 B HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944612BIST