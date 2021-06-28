***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 18:16
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin birleşme talebiyle ilgili devrolunan şirketin ünvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'dir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
Düzeltme Nedeni Devrolunan şirketin ünvanın Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.olarak güncellenmesi.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2020
Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3928 B Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3928 B Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944612
BIST