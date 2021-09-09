***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında (güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem GörmeyenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetAyrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3965 B HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3965 B HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Ek AçıklamalarBilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimizin devrolmak suretiyle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile birleşmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme başvuru sürecine yönelik çalışmalar halihazırda devam etmekte olduğundan, gelinen noktada 2021 yılı 6 aylık mali sonuçların açıklanması üzerineBirleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin aşağıda da yer verilen "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde,"Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme işlemlerinde son yıllık finansal tabloların esas alınacağı, genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolarının esas alınacağı" hükmü uyarınca,Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.09.2021 tarihinde, birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.Anılan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, birleşme işlemine ilişkin evrak seti revize edilmiştir.Ekte sunulan taslak birleşme sözleşmesi, taslak birleşme raporu ve uzman kuruluş raporu, 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Taslak Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963065BIST