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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2021 23:06



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ve Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. birleşmesine ilişkin SPK başvurusu hakkında (güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet
Ayrılma Akçesi (1 TL Nominal Bedelli Pay İçin Öngörülen) 0

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,3965 B Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,3965 B Hamiline

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021

Ek Açıklamalar
Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.06.2021 tarihli kararı uyarınca Şirketimizin devrolmak suretiyle Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile birleşmesi işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na duyuru metninin onaylanması için başvuruda bulunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme başvuru sürecine yönelik çalışmalar halihazırda devam etmekte olduğundan, gelinen noktada 2021 yılı 6 aylık mali sonuçların açıklanması üzerine
Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin aşağıda da yer verilen "Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar" başlıklı 6. Maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeler neticesinde,
"Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme işlemlerinde son yıllık finansal tabloların esas alınacağı, genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolarının esas alınacağı" hükmü uyarınca,
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.09.2021 tarihinde, birleşme işleminin, işleme taraf şirketlerin bağımsız denetim standartları çerçevesinde özel bağımsız denetimden geçirilmiş 30.06.2021 tarihli finansal tablolarının ve dipnotlarının esas alınarak gerçekleştirilmesine karar vermiştir.
Anılan Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, birleşme işlemine ilişkin evrak seti revize edilmiştir.
Ekte sunulan taslak birleşme sözleşmesi, taslak birleşme raporu ve uzman kuruluş raporu, 09.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Taslak Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963065


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