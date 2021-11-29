***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Uzman Kuruluş Raporunda GüncellemeYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem GörmeyenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,416 B HamilineB Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,416 B HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin Erciyas Çelik Boru San. A.Ş., devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarihli kararı ile onaylanmış olan dökümanlar ektedir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni 1. Kısım.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Duyuru Metni 2. Kısım.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Duyuru Metni 3. Kısım.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980146BIST