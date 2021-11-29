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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.11.2021 21:22
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Uzman Kuruluş Raporunda Güncelleme

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,416 B Hamiline
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,416 B Hamiline

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Erciyas Çelik Boru San. A.Ş., devrolma suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/11/2021 tarihli kararı ile onaylanmış olan dökümanlar ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni 1. Kısım.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Duyuru Metni 2. Kısım.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Duyuru Metni 3. Kısım.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980146


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