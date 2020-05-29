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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme

29.05.2020 18:40
GÜNCEL HABERLER



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2020 yılında yapmış olduğu eşanlı sermaye azaltım ve artırım işlemi sonrasında tescil edilen esas sözleşmemiz ekte kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 17/04/2020 28/04/2020 10067



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847815


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Sterlin 8,3660 8,4080 % -0,03  
Frank 7,0625 7,1050 % 0,36  
Riyal 1,8107 1,8198 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 17,15  
Altın Gr. 381 381 4,21  
Cumhuriyet 2.468 2.499 25,80  
Tam 2.540 2.568 18,90  
Yarım 1.240 1.254 12,90  
Çeyrek 620 628 6,40  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 0,48  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
B. Petrol 35,71 35,71 -0,32  
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