***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiHayırAçıklamalarÖzbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'ne ait 01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ilişkin faaliyet raporu ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941561BIST