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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

26.06.2020 17:48
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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Vagon imalatı, bakımı ve onarımı, yedek parça tedariki, demir yolu araç ve gereçlerinin temini, tedariki, imalatı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.06.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
20.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
20.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
20 %
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
20%
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
20%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0152%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0591%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta edinim olacağından devir veya satış sözkonusu değildir
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

29 Mayıs 2020 tarihli açıklamamızda kamuoyuna duyurulan yeni ortaklık kurulmasına yönelik açıklamamız da belirtilen şirket kuruluşu gerçekleştirilmiş olup, ticari ünvanı Erciyas Vagon ve Ulaşım Araçları Anonim Şirketi'dir. Şirket kuruluşu, 10104 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853157


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
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Alış Satış %  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4298 8,4721 % -0,68  
Frank 7,2011 7,2445 % 0,03  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,01  
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Altın Gr. 389 389 0,65  
Cumhuriyet 2.523 2.542 1,90  
Tam 2.597 2.608 1,90  
Yarım 1.262 1.276 0,90  
Çeyrek 631 639 0,40  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 40,59 40,59 -0,46  
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