***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.609.819 -386.498 9.867.078 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808Transferler-9.648.276 9.648.276Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123.536 -2.276.856 5.677.659 -3.543.975 -266.708 -266.708Sermaye Arttırımı17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011Sermaye Azaltımı-17.500.000 17.500.000Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -510.034 -2.276.856 15.544.737 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -510.034 -2.276.856 15.544.737 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Transferler-3.543.975 3.543.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-71.999 1.080.896 12.296.970 -17.859.496 -4.533.629 -4.533.629Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-673.029 673.029Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -582.033 -1.195.960 27.168.678 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.412.839 2.604.507Dönem Karı (Zararı)-11.570.687 -366.843Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.570.687 -366.843Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.147.172 2.986.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,14 3.946.139 2.991.760Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.330.942 -1.108.023Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler361.646 81.270Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-101.037 999.798Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.070.333 -2.189.091Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26,27 5.996.075 5.885.965Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-111.902 -199.922Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.107.977 6.085.887Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.396.471 -6.651.598Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler464.254 2.078.226Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 464.254 2.078.226Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler806.233 -209.563Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 806.233 -209.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.281.373 -11.368Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.689.497 -17.945.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.471.450 3.681.521İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.781.953 -21.627.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler416.133 -179.560İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)303.656 -303.656İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)112.477 124.096Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.079.438 8.780.383Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-949.859 5.919.624Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.934.074 -2.366.314İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)971.767 -4.958.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.905.841 2.591.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-225.625 -359.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.548.030 7.491.128İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)34.020.763 7.711.050İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.527.267 -219.922Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)51.094 -3.382.716İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-855.391 2.031.643Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-855.391 2.056.857Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-25.214Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.857.858 2.608.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-445.019 -4.049YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.689.073 58.728Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.581.607 210.511Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 1.581.607 210.511Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.270.680 -151.783Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,14 -3.270.680 -151.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.795.899 -2.455.147Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri43.099.682 66.908.783Kredilerden Nakit Girişleri43.099.682 66.908.783Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.899.506 -81.150.976Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.899.506 -81.150.976Ödenen Faiz-6.107.977 -6.085.887Alınan Faiz26 111.902 199.922Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.3 17.673.011YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.927.867 208.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.927.867 208.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ307.212 99.124DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.235.079 307.212Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.235.079 307.212Ticari Alacaklar6 24.111.191 30.804.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 23.381.801 2.910.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 729.390 27.894.488Diğer Alacaklar27.793 807.093İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,7 303.656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 27.793 503.437Stoklar8 14.113.814 5.034.376Peşin Ödenmiş Giderler9 1.367.042 236.167İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 395.107İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 971.935 236.167Diğer Dönen Varlıklar19 1.254.598 399.207İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.254.598 399.207ARA TOPLAM45.109.517 37.588.894TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.109.517 37.588.894DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar98.429 87.173Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10 98.429 87.173Ticari Alacaklar6 9.335.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.335.651Diğer Alacaklar7 117.544 1.710İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 117.544 1.710Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 11.855.000 10.930.000Maddi Duran Varlıklar12 64.447.541 47.662.891Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri432.714 455.116Binalar30.795.025 24.954.885Tesis, Makine ve Cihazlar32.786.702 21.736.840Taşıtlar18.492 26.762Mobilya ve Demirbaşlar279.147 342.037Yapılmakta Olan Yatırımlar135.461 147.251Kullanım Hakkı Varlıkları13 142.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar244.487 159.242Diğer Haklar14 244.487 159.242Peşin Ödenmiş Giderler9 429 181.445İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 429 181.445Ertelenmiş Vergi Varlığı28 0 5.229.771TOPLAM DURAN VARLIKLAR86.241.897 64.252.232TOPLAM VARLIKLAR131.351.414 101.841.126KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22.741.825 31.253.678İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.741.825 31.253.678Banka Kredileri5 22.741.825 31.253.678Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 7.094.325 17.681.664İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 7.094.325 17.681.664Banka Kredileri5 7.094.325 17.681.664Ticari Borçlar23.719.479 26.610.436İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 21.961.031 20.989.264İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.758.448 5.621.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 643.472 869.097Diğer Borçlar49.991.608 15.997.721İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,7 49.958.938 15.938.175İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 32.670 59.546Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 212.011 160.917İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 186.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 25.065 160.917Kısa Vadeli Karşılıklar1.481.913 1.603.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 357.538 377.816Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.124.375 1.225.412ARA TOPLAM105.884.633 94.176.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.884.633 94.176.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.139.910 682.348İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 18.139.910 682.348Banka Kredileri5 18.139.910 682.348Diğer Borçlar7 1.554.143İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.554.143Uzun Vadeli Karşılıklar788.475 779.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 788.475 779.542Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 3.335.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.817.915 1.461.890TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER129.702.548 95.638.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.648.866 6.202.495Ödenmiş Sermaye20 20.540.000 20.540.000Sermaye Avansı20 6.694.157 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 13.782.830 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.586.645 15.034.703Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 27.168.678 15.544.737Diğer Kazançlar (Kayıplar)20 -582.033 -510.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.195.960 -2.276.856Yabancı Para Çevrim Farkları-1.195.960 -2.276.856Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı20 3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler20 175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.265.652 -47.394.706Net Dönem Karı veya Zararı-17.859.496 -3.543.975TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.648.866 6.202.495TOPLAM KAYNAKLAR131.351.414 101.841.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 33.838.291 131.024.251Satışların Maliyeti22 -28.872.498 -116.823.697TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.965.793 14.200.554BRÜT KAR (ZARAR)4.965.793 14.200.554Genel Yönetim Giderleri23 -4.798.191 -4.268.004Pazarlama Giderleri23 -1.073.386 -11.834.074Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 17.032.843 44.914.629Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -13.652.019 -23.386.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.475.040 19.626.621Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 120.902 409.485Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -1.272.120 -2.126.491FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.323.822 17.909.615Finansman Giderleri27 -12.894.509 -18.276.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-11.570.687 -366.843Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.288.809 -3.177.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -6.288.809 -3.177.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-17.859.496 -3.543.975DÖNEM KARI (ZARARI)-17.859.496 -3.543.975Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-17.859.496 -3.543.975Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.033.280 5.191.366Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 13.799.281 5.908.964Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.877 29.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.758.124 -746.638Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.758.124 -746.638Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.272.587 -1.914.099Yabancı Para Çevrim Farkları2.272.587 -1.914.099DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.305.867 3.277.267TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.553.629 -266.708Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29 -4.553.629 -266.708http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821318BIST