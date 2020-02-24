***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2020 20:38
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.609.819 -386.498 9.867.078 3.366.342 6.694.157 -55.246.430 -9.648.276 -11.203.808 -11.203.808
Transferler
-9.648.276 9.648.276
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.536 -2.276.856 5.677.659 -3.543.975 -266.708 -266.708
Sermaye Arttırımı
17.500.000 173.011 17.673.011 17.673.011
Sermaye Azaltımı
-17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -510.034 -2.276.856 15.544.737 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -510.034 -2.276.856 15.544.737 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Transferler
-3.543.975 3.543.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-71.999 1.080.896 12.296.970 -17.859.496 -4.533.629 -4.533.629
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-673.029 673.029
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 13.782.830 -582.033 -1.195.960 27.168.678 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.412.839 2.604.507
Dönem Karı (Zararı)
-11.570.687 -366.843
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.570.687 -366.843
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.147.172 2.986.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,14 3.946.139 2.991.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.330.942 -1.108.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
361.646 81.270
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-101.037 999.798
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.070.333 -2.189.091
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26,27 5.996.075 5.885.965
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-111.902 -199.922
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6.107.977 6.085.887
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.396.471 -6.651.598
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
464.254 2.078.226
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 464.254 2.078.226
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
806.233 -209.563
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 806.233 -209.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.281.373 -11.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.689.497 -17.945.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.471.450 3.681.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.781.953 -21.627.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
416.133 -179.560
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
303.656 -303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
112.477 124.096
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.079.438 8.780.383
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-949.859 5.919.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.934.074 -2.366.314
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
971.767 -4.958.117
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.905.841 2.591.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-225.625 -359.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.548.030 7.491.128
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.020.763 7.711.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.527.267 -219.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
51.094 -3.382.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-855.391 2.031.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-855.391 2.056.857
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-25.214
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.857.858 2.608.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-445.019 -4.049
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.689.073 58.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.581.607 210.511
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,26 1.581.607 210.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.270.680 -151.783
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,14 -3.270.680 -151.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.795.899 -2.455.147
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
43.099.682 66.908.783
Kredilerden Nakit Girişleri
43.099.682 66.908.783
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.899.506 -81.150.976
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.899.506 -81.150.976
Ödenen Faiz
-6.107.977 -6.085.887
Alınan Faiz
26 111.902 199.922
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.3 17.673.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.927.867 208.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.927.867 208.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
307.212 99.124
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.235.079 307.212
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.235.079 307.212
Ticari Alacaklar
6 24.111.191 30.804.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,6 23.381.801 2.910.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 729.390 27.894.488
Diğer Alacaklar
27.793 807.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 303.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 27.793 503.437
Stoklar
8 14.113.814 5.034.376
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.367.042 236.167
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 395.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 971.935 236.167
Diğer Dönen Varlıklar
19 1.254.598 399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.254.598 399.207
ARA TOPLAM
45.109.517 37.588.894
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.109.517 37.588.894
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
98.429 87.173
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 98.429 87.173
Ticari Alacaklar
6 9.335.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.335.651
Diğer Alacaklar
7 117.544 1.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 117.544 1.710
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.855.000 10.930.000
Maddi Duran Varlıklar
12 64.447.541 47.662.891
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
432.714 455.116
Binalar
30.795.025 24.954.885
Tesis, Makine ve Cihazlar
32.786.702 21.736.840
Taşıtlar
18.492 26.762
Mobilya ve Demirbaşlar
279.147 342.037
Yapılmakta Olan Yatırımlar
135.461 147.251
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 142.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
244.487 159.242
Diğer Haklar
14 244.487 159.242
Peşin Ödenmiş Giderler
9 429 181.445
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 429 181.445
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 0 5.229.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.241.897 64.252.232
TOPLAM VARLIKLAR
131.351.414 101.841.126
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.741.825 31.253.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.741.825 31.253.678
Banka Kredileri
5 22.741.825 31.253.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.094.325 17.681.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.094.325 17.681.664
Banka Kredileri
5 7.094.325 17.681.664
Ticari Borçlar
23.719.479 26.610.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 21.961.031 20.989.264
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.758.448 5.621.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 643.472 869.097
Diğer Borçlar
49.991.608 15.997.721
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,7 49.958.938 15.938.175
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 32.670 59.546
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 212.011 160.917
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 186.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 25.065 160.917
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.481.913 1.603.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 357.538 377.816
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.124.375 1.225.412
ARA TOPLAM
105.884.633 94.176.741
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.884.633 94.176.741
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18.139.910 682.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 18.139.910 682.348
Banka Kredileri
5 18.139.910 682.348
Diğer Borçlar
7 1.554.143
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.554.143
Uzun Vadeli Karşılıklar
788.475 779.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 788.475 779.542
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 3.335.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.817.915 1.461.890
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.702.548 95.638.631
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.648.866 6.202.495
Ödenmiş Sermaye
20 20.540.000 20.540.000
Sermaye Avansı
20 6.694.157 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 13.782.830 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.586.645 15.034.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 27.168.678 15.544.737
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 -582.033 -510.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.195.960 -2.276.856
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.195.960 -2.276.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
20 3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
20 175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.265.652 -47.394.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.859.496 -3.543.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.648.866 6.202.495
TOPLAM KAYNAKLAR
131.351.414 101.841.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 33.838.291 131.024.251
Satışların Maliyeti
22 -28.872.498 -116.823.697
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.965.793 14.200.554
BRÜT KAR (ZARAR)
4.965.793 14.200.554
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.798.191 -4.268.004
Pazarlama Giderleri
23 -1.073.386 -11.834.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 17.032.843 44.914.629
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -13.652.019 -23.386.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.475.040 19.626.621
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 120.902 409.485
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -1.272.120 -2.126.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.323.822 17.909.615
Finansman Giderleri
27 -12.894.509 -18.276.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.570.687 -366.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.288.809 -3.177.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -6.288.809 -3.177.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.859.496 -3.543.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.859.496 -3.543.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.859.496 -3.543.975
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.033.280 5.191.366
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 13.799.281 5.908.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.877 29.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.758.124 -746.638
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.758.124 -746.638
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.272.587 -1.914.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.272.587 -1.914.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.305.867 3.277.267
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.553.629 -266.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29 -4.553.629 -266.708
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821318
BIST