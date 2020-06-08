***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -510.034 -2.276.856 3.366.342 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Transferler-3.543.975 3.543.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)854.446 -4.321.524 -3.467.078 -3.467.078Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -510.034 -1.195.960 3.366.342 -50.398.681 -4.321.524 2.735.417 2.735.417Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.718.467 2.457.127 5.175.594 5.175.594Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı17.700.000 17.700.000Sermaye Avansı-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 -582.033 1.522.507 3.366.342 -50.425.148 2.457.127 41.313.498 41.313.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.254.654 5.593.532Dönem Karı (Zararı)3.571.782 -3.799.675Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.571.782 -3.799.675Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.760.806 2.038.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.099.606 857.868Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.118.848 1.007.425Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-21.736 -79.307Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.684 -147.758Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.186.268 1.234.490Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler848.470 1.115.335Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -22.474 -40.303Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 870.944 1.155.638Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.827.730 -1.677.454Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 734.893Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 734.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-28.065.630 7.413.096Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.548.255 10.595.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.643.935 -2.012.670İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-904.320 12.607.888Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler110.972 -18.399İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.251İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)110.972 1.852Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.033.068 -1.527.798Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.029.642 41.907Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.301.587 -1.176.388İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.681.297 677.987İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-379.710 -1.854.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)51.643 -184.805Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.109.282 -3.202.624İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.892.878 -3.184.820İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)783.596 -17.804Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17.378 2.864.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-886.247 21.942Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-886.247 21.942Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.254.654 5.651.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -57.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.746 -43.594Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.746 -43.594Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -37.746 -43.594FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.199.280 -3.980.169Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.160.725 5.165.920Kredilerden Nakit Girişleri10.160.725 5.165.920Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.296.170 -8.030.754Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.296.170 -8.030.754Ödenen Faiz13 -870.944 -1.155.638Alınan Faiz22.474 40.303YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.906.880 1.569.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.906.880 1.569.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.235.079 307.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.141.959 1.876.981Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri11.141.959 4.235.079Ticari Alacaklar35.666.114 24.111.191İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 35.025.736 23.381.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 640.378 729.390Diğer Alacaklar32.658 27.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar32.658 27.793Stoklar6 24.146.882 14.113.814Peşin Ödenmiş Giderler333.502 1.367.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler333.502 1.367.042Diğer Dönen Varlıklar2.140.845 1.254.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.140.845 1.254.598ARA TOPLAM73.461.960 45.109.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR73.461.960 45.109.517DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar107.970 98.429Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar107.970 98.429Ticari Alacaklar10.291.064 9.335.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 10.291.064 9.335.651Diğer Alacaklar1.707 117.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.707 117.544Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 13.004.138 11.855.000Maddi Duran Varlıklar8 69.604.681 64.447.541Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri452.400 432.714Binalar33.576.850 30.795.025Tesis, Makine ve Cihazlar35.125.977 32.786.702Taşıtlar18.128 18.492Mobilya ve Demirbaşlar282.730 279.147Yapılmakta Olan Yatırımlar148.596 135.461Kullanım Hakkı Varlıkları9 121.719 142.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar251.609 244.487Diğer Haklar251.609 244.487Peşin Ödenmiş Giderler4.327 429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.327 429TOPLAM DURAN VARLIKLAR93.387.215 86.241.897TOPLAM VARLIKLAR166.849.175 131.351.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.188.016 22.741.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.188.016 22.741.825Banka Kredileri4 7.188.016 22.741.825Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.852.144 7.094.325İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.852.144 7.094.325Banka Kredileri4 9.852.144 7.094.325Ticari Borçlar29.169.415 23.719.479İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 26.642.328 21.961.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.527.087 1.758.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar695.115 643.472Diğer Borçlar45.800.967 49.991.608İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 45.760.217 49.958.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar40.750 32.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)229.389 212.011İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)204.374 186.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.015 25.065Kısa Vadeli Karşılıklar1.356.142 1.481.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 277.451 357.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.078.691 1.124.375ARA TOPLAM94.291.188 105.884.633TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.291.188 105.884.633UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.202.168 18.139.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.202.168 18.139.910Banka Kredileri4 23.202.168 18.139.910Diğer Borçlar2.329.659 1.554.143İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.329.659 1.554.143Uzun Vadeli Karşılıklar841.672 788.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar841.672 788.475Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 4.870.990 3.335.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.244.489 23.817.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER125.535.677 129.702.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.313.498 1.648.866Ödenmiş Sermaye11 43.920.000 20.540.000Sermaye Avansı0 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.586.645 26.586.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.168.678 27.168.678Diğer Kazançlar (Kayıplar)-582.033 -582.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.522.507 -1.195.960Yabancı Para Çevrim Farkları1.522.507 -1.195.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.425.148 -50.265.652Net Dönem Karı veya Zararı2.457.127 -17.859.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.313.498 1.648.866TOPLAM KAYNAKLAR166.849.175 131.351.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 23.641.591 4.606.578Satışların Maliyeti13 -20.495.738 -4.575.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.145.853 30.774BRÜT KAR (ZARAR)3.145.853 30.774Genel Yönetim Giderleri-1.256.064 -1.031.439Pazarlama Giderleri-328.471 -664.759Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.395.674 5.891.012Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-6.580.523 -6.187.483ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.376.469 -1.961.895Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22.474 40.303Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-884 -734.893FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.398.059 -2.656.485Finansman Gelirleri14 1.954.121 1.092.998Finansman Giderleri14 -2.780.398 -2.236.188SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.571.782 -3.799.675Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.114.655 -521.849Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -1.114.655 -521.849SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.457.127 -4.321.524DÖNEM KARI (ZARARI)2.457.127 -4.321.524Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.457.127 -4.321.524Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar56.416 35.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)72.328 45.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.912 -10.048Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -15.912 -10.048Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.662.051 818.822Yabancı Para Çevrim Farkları2.662.051 818.822Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)2.662.051 818.822DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.718.467 854.446TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.175.594 -3.467.078Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.175.594 -3.467.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850054BIST