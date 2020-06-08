***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor
08.06.2020 21:59
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -510.034 -2.276.856 3.366.342 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495
Transferler
-3.543.975 3.543.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
854.446 -4.321.524 -3.467.078 -3.467.078
Dönem Sonu Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -510.034 -1.195.960 3.366.342 -50.398.681 -4.321.524 2.735.417 2.735.417
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866
Transferler
-17.859.496 17.859.496
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.718.467 2.457.127 5.175.594 5.175.594
Sermaye Arttırımı
41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195
Sermaye Azaltımı
17.700.000 17.700.000
Sermaye Avansı
-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157
Dönem Sonu Bakiyeler
43.920.000 13.886.025 27.168.678 -582.033 1.522.507 3.366.342 -50.425.148 2.457.127 41.313.498 41.313.498
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.254.654 5.593.532
Dönem Karı (Zararı)
3.571.782 -3.799.675
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.571.782 -3.799.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.760.806 2.038.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.099.606 857.868
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.118.848 1.007.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-21.736 -79.307
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.684 -147.758
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.186.268 1.234.490
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
848.470 1.115.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -22.474 -40.303
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 870.944 1.155.638
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.827.730 -1.677.454
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 734.893
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 734.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.065.630 7.413.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.548.255 10.595.218
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.643.935 -2.012.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-904.320 12.607.888
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
110.972 -18.399
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.972 1.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.033.068 -1.527.798
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.029.642 41.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.301.587 -1.176.388
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.681.297 677.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-379.710 -1.854.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
51.643 -184.805
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.109.282 -3.202.624
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.892.878 -3.184.820
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
783.596 -17.804
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.378 2.864.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-886.247 21.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-886.247 21.942
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.254.654 5.651.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -57.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.746 -43.594
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.746 -43.594
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -37.746 -43.594
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.199.280 -3.980.169
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.183.195
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.160.725 5.165.920
Kredilerden Nakit Girişleri
10.160.725 5.165.920
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.296.170 -8.030.754
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.296.170 -8.030.754
Ödenen Faiz
13 -870.944 -1.155.638
Alınan Faiz
22.474 40.303
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.906.880 1.569.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.906.880 1.569.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.235.079 307.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.141.959 1.876.981
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.141.959 4.235.079
Ticari Alacaklar
35.666.114 24.111.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3,5 35.025.736 23.381.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 640.378 729.390
Diğer Alacaklar
32.658 27.793
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
32.658 27.793
Stoklar
6 24.146.882 14.113.814
Peşin Ödenmiş Giderler
333.502 1.367.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
333.502 1.367.042
Diğer Dönen Varlıklar
2.140.845 1.254.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.140.845 1.254.598
ARA TOPLAM
73.461.960 45.109.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.461.960 45.109.517
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
107.970 98.429
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
107.970 98.429
Ticari Alacaklar
10.291.064 9.335.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.291.064 9.335.651
Diğer Alacaklar
1.707 117.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.707 117.544
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 13.004.138 11.855.000
Maddi Duran Varlıklar
8 69.604.681 64.447.541
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
452.400 432.714
Binalar
33.576.850 30.795.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
35.125.977 32.786.702
Taşıtlar
18.128 18.492
Mobilya ve Demirbaşlar
282.730 279.147
Yapılmakta Olan Yatırımlar
148.596 135.461
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 121.719 142.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
251.609 244.487
Diğer Haklar
251.609 244.487
Peşin Ödenmiş Giderler
4.327 429
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.327 429
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
93.387.215 86.241.897
TOPLAM VARLIKLAR
166.849.175 131.351.414
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.188.016 22.741.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.188.016 22.741.825
Banka Kredileri
4 7.188.016 22.741.825
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.852.144 7.094.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.852.144 7.094.325
Banka Kredileri
4 9.852.144 7.094.325
Ticari Borçlar
29.169.415 23.719.479
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,5 26.642.328 21.961.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.527.087 1.758.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
695.115 643.472
Diğer Borçlar
45.800.967 49.991.608
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 45.760.217 49.958.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.750 32.670
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
229.389 212.011
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
204.374 186.946
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
25.015 25.065
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.356.142 1.481.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 277.451 357.538
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.078.691 1.124.375
ARA TOPLAM
94.291.188 105.884.633
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.291.188 105.884.633
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.202.168 18.139.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.202.168 18.139.910
Banka Kredileri
4 23.202.168 18.139.910
Diğer Borçlar
2.329.659 1.554.143
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.329.659 1.554.143
Uzun Vadeli Karşılıklar
841.672 788.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
841.672 788.475
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.870.990 3.335.387
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.244.489 23.817.915
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
125.535.677 129.702.548
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.313.498 1.648.866
Ödenmiş Sermaye
11 43.920.000 20.540.000
Sermaye Avansı
0 6.694.157
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.886.025 13.782.830
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.586.645 26.586.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.168.678 27.168.678
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-582.033 -582.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.522.507 -1.195.960
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.522.507 -1.195.960
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.366.342 3.366.342
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
3.190.842 3.190.842
Yasal Yedekler
175.500 175.500
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.425.148 -50.265.652
Net Dönem Karı veya Zararı
2.457.127 -17.859.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.313.498 1.648.866
TOPLAM KAYNAKLAR
166.849.175 131.351.414
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 23.641.591 4.606.578
Satışların Maliyeti
13 -20.495.738 -4.575.804
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.145.853 30.774
BRÜT KAR (ZARAR)
3.145.853 30.774
Genel Yönetim Giderleri
-1.256.064 -1.031.439
Pazarlama Giderleri
-328.471 -664.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.395.674 5.891.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.580.523 -6.187.483
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.376.469 -1.961.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.474 40.303
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-884 -734.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.398.059 -2.656.485
Finansman Gelirleri
14 1.954.121 1.092.998
Finansman Giderleri
14 -2.780.398 -2.236.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.571.782 -3.799.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.114.655 -521.849
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.114.655 -521.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.457.127 -4.321.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.457.127 -4.321.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.457.127 -4.321.524
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.416 35.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
72.328 45.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.912 -10.048
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -15.912 -10.048
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.662.051 818.822
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.662.051 818.822
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
2.662.051 818.822
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.718.467 854.446
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.175.594 -3.467.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.175.594 -3.467.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850054
BIST