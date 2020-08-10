***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 2.276.856 -510.034 3.366.342 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Transferler-3.543.975 3.543.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.181.939 -36.605 -7.601.836 6.456.502 6.456.502Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 15.544.737 -1.195.960 -546.639 3.366.342 -50.938.681 -7.601.836 -254.007 -254.007Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -1.195.960 -582.033 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.074.755 -36.078 6.210.740 11.249.417 11.249.417Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı-17.700.000 17.700.000Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 3.878.795 -618.111 3.366.342 -50.425.148 6.210.740 47.387.321 47.387.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-28.670.462 2.480.260Dönem Karı (Zararı)6.941.659 -7.727.729Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.941.659 -7.727.729Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.272.498 4.723.864Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.307.304 1.702.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 930.199 2.150.698Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-121.306 184.396Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-45.682 -147.758Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.097.187 2.114.060Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 1.803.348 2.469.539Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -116.049 -88.818Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.919.397 2.558.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.768.353 -2.402.512Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 803.609Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 803.609İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.884.619 5.903.361Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.673.491 8.077.065İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.130.001 -3.168.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.543.490 11.245.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler140.013 206.334İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.968İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)140.013 246.302Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.357.122 -2.402.704Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)997.657 -22.542Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.447.964 -3.946.524İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.515.993 9.012İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-68.029 -3.955.536Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)279.946 1.565.256Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.702.660 212.708İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-19.964.905 242.176İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.262.245 -29.468Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29.252 1.880.088İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler953.822 333.680Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)953.822 333.680Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-28.670.462 2.899.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -419.236YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-59.103 -112.918İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-733 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.370 -112.918Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -58.370 -112.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.493.250 -2.213.421Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.581.365 12.188.160Kredilerden Nakit Girişleri15.581.365 12.188.160Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.467.962 -11.932.042Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-25.467.962 -11.932.042Ödenen Faiz13 -1.919.397 -2.558.357Alınan Faiz116.049 88.818YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)763.685 153.921NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)763.685 153.921DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.235.079 307.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.998.764 461.133Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.998.764 4.235.079Ticari Alacaklar41.221.655 24.111.191İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 40.511.802 23.381.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 709.853 729.390Diğer Alacaklar3.613 27.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.613 27.793Stoklar6 23.470.936 14.113.814Peşin Ödenmiş Giderler348.884 1.367.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler348.884 1.367.042Diğer Dönen Varlıklar300.776 1.254.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar300.776 1.254.598ARA TOPLAM70.344.628 45.109.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR70.344.628 45.109.517DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar118.391 98.429Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar118.391 98.429Ticari Alacaklar10.859.632 9.335.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 10.859.632 9.335.651Diğer Alacaklar1.711 117.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.711 117.544Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 13.655.143 11.855.000Maddi Duran Varlıklar8 71.944.105 64.447.541Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri451.674 432.714Binalar35.044.360 30.795.025Tesis, Makine ve Cihazlar35.990.130 32.786.702Taşıtlar16.777 18.492Mobilya ve Demirbaşlar285.128 279.147Yapılmakta Olan Yatırımlar156.036 135.461Kullanım Hakkı Varlıkları9 92.814 142.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar247.448 244.487Diğer Haklar247.448 244.487Peşin Ödenmiş Giderler20.930 429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.930 429TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.940.174 86.241.897TOPLAM VARLIKLAR167.284.802 131.351.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 2.062.140 22.741.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 2.062.140 22.741.825Banka Kredileri4 2.062.140 22.741.825Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.203.553 7.094.325İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 13.203.553 7.094.325Banka Kredileri4 13.203.553 7.094.325Ticari Borçlar31.225.584 23.719.479İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 28.477.024 21.961.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.748.560 1.758.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar923.418 643.472Diğer Borçlar38.090.963 49.991.608İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 36.688.190 49.958.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.402.773 32.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)241.263 212.011İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)215.747 186.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.516 25.065Kısa Vadeli Karşılıklar1.266.203 1.481.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 187.510 357.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.078.693 1.124.375ARA TOPLAM87.013.124 105.884.633TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER87.013.124 105.884.633UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar24.912.079 18.139.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 24.912.079 18.139.910Banka Kredileri4 24.912.079 18.139.910Diğer Borçlar2.446.285 1.554.143İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.446.285 1.554.143Uzun Vadeli Karşılıklar883.451 788.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar883.451 788.475Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 4.642.542 3.335.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.884.357 23.817.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER119.897.481 129.702.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar47.387.321 1.648.866Ödenmiş Sermaye11 43.920.000 20.540.000Sermaye Avansı0 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.550.567 26.586.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.168.678 27.168.678Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.168.678 27.168.678Diğer Kazançlar (Kayıplar)-618.111 -582.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.878.795 -1.195.960Yabancı Para Çevrim Farkları3.878.795 -1.195.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.425.148 -50.265.652Net Dönem Karı veya Zararı6.210.740 -17.859.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR47.387.321 1.648.866TOPLAM KAYNAKLAR167.284.802 131.351.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 61.813.599 8.021.766 38.172.008 3.415.188Satışların Maliyeti13 -51.842.730 -9.576.409 -31.346.992 -5.000.605TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.970.869 -1.554.643 6.825.016 -1.585.417BRÜT KAR (ZARAR)9.970.869 -1.554.643 6.825.016 -1.585.417Genel Yönetim Giderleri-2.361.199 -2.376.607 -1.105.135 -1.345.168Pazarlama Giderleri-559.483 -788.059 -231.012 -123.300Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.904.703 12.871.539 10.509.029 6.980.527Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.237.407 -11.761.816 -10.656.884 -5.574.333ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.717.483 -3.609.586 5.341.014 -1.647.691Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler116.049 92.717 93.575 52.414Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-892 -803.609 -8 -68.716FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.832.640 -4.320.478 5.434.581 -1.663.993Finansman Gelirleri14 2.071.901 1.439.533 117.780 346.535Finansman Giderleri14 -4.962.882 -4.846.784 -2.182.484 -2.610.596SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.941.659 -7.727.729 3.369.877 -3.928.054Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-730.919 125.893 383.736 647.742Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -730.919 125.893 383.736 647.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312DÖNEM KARI (ZARARI)6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.210.740 -7.601.836 3.753.613 -3.280.312Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.302 -981 -4.114 -36.605Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)67.054 -1.257 -5.274 -46.929Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.752 276 1.160 10.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -14.752 276 1.160 10.324Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493Yabancı Para Çevrim Farkları4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.986.375 1.146.315 2.324.324 327.493DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.038.677 1.145.334 2.320.210 290.888TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.249.417 -6.456.502 6.073.823 -2.989.424Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.249.417 -6.456.502 6.073.823 -2.989.424http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867624BIST