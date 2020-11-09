***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -2.276.856 15.544.737 -510.034 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.247.958 -36.605 -10.921.743 -9.710.390 -9.710.390Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -1.195.960 15.544.737 -546.639 3.366.342 6.694.157 -50.938.681 -10.921.743 -3.507.895 -3.507.895Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 -1.195.960 27.168.678 -582.033 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)14.457.349 -36.078 21.067.734 35.489.005 35.489.005Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı-17.700.000 17.700.000Sermaye Avansı-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 13.261.389 27.168.678 -618.111 3.366.342 -50.425.148 21.067.734 71.626.909 71.626.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.327.983 9.081.825Dönem Karı (Zararı)23.955.655 -11.791.479Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.955.655 -11.791.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-9.723.383 9.410.084Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.524.222 2.564.347Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.088.846 3.342.633Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-134.994 308.242Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-25.481 -116.758Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.249.321 3.151.149Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 3.000.845 4.189.214Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13 -125.509 -108.857Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 3.126.354 4.298.071Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.453.392 -1.291.122Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.883.904 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-11.883.904 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 605.012Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 605.012İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-44.560.255 11.889.039Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.110.198 10.213.978İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.063.076 -3.249.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.047.122 13.463.852Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler90.504 398.896İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-57.925İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)90.504 456.821Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.936.326 -2.239.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.228.443 61.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.433.240 -4.292.115İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.724.422 1.959.144İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)708.818 -6.251.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)294.399 9.622Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.746.009 7.997.614İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-12.351.818 8.028.586İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.605.809 -30.972Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)62.164 1.432.243İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler123.528 -1.693.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)123.528 -1.693.188Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.327.983 9.507.644Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -425.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-170.925 124.466İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 -733 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 248.836Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 248.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -170.192 -124.370Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -161.062 -13.576Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.130 -110.794FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.772.347 -9.220.277Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.183.195Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15.581.365 12.188.160Kredilerden Nakit Girişleri15.581.365 12.188.160Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.991.368 -17.219.223Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.991.368 -17.219.223Ödenen Faiz13 -3.126.354 -4.298.071Alınan Faiz125.509 108.857YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.273.439 -13.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.273.439 -13.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.235.079 307.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.508.518 293.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5.508.518 4.235.079Ticari Alacaklar53.975.087 24.111.191İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 53.444.877 23.381.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 530.210 729.390Diğer Alacaklar0 27.793İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 27.793Stoklar6 29.050.140 14.113.814Peşin Ödenmiş Giderler116.937 1.367.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler116.937 1.367.042Diğer Dönen Varlıklar1.131.070 1.254.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.131.070 1.254.598ARA TOPLAM89.781.752 45.109.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR89.781.752 45.109.517DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar135.102 98.429Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar135.102 98.429Ticari Alacaklar12.454.402 9.335.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 12.454.402 9.335.651Diğer Alacaklar1.710 117.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.710 117.544Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 29.394.333 11.855.000Maddi Duran Varlıklar8 80.892.910 64.447.541Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri488.758 432.714Binalar39.747.475 30.795.025Tesis, Makine ve Cihazlar40.128.029 32.786.702Taşıtlar16.569 18.492Mobilya ve Demirbaşlar334.018 279.147Yapılmakta Olan Yatırımlar178.061 135.461Kullanım Hakkı Varlıkları9 213.929 142.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar273.639 244.487Diğer Haklar273.639 244.487Peşin Ödenmiş Giderler22.091 429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22.091 429TOPLAM DURAN VARLIKLAR123.388.116 86.241.897TOPLAM VARLIKLAR213.169.868 131.351.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.574.572 22.741.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.574.572 22.741.825Banka Kredileri4 3.574.572 22.741.825Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.968.523 7.094.325İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.968.523 7.094.325Banka Kredileri4 17.968.523 7.094.325Ticari Borçlar36.274.489 23.719.479İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 32.685.453 21.961.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 3.589.036 1.758.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar937.871 643.472Diğer Borçlar45.702.314 49.991.608İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 44.301.277 49.958.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.401.037 32.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)274.175 212.011İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)249.065 186.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25.110 25.065Kısa Vadeli Karşılıklar1.230.537 1.481.913Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 131.643 357.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.098.894 1.124.375ARA TOPLAM105.962.481 105.884.633TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.962.481 105.884.633UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 23.982.805 18.139.910Diğer Borçlar2.791.585 1.554.143İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.791.585 1.554.143Uzun Vadeli Karşılıklar925.630 788.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar925.630 788.475Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 7.880.458 3.335.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.580.478 23.817.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER141.542.959 129.702.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.626.909 1.648.866Ödenmiş Sermaye11 43.920.000 20.540.000Sermaye Avansı0 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.550.567 26.586.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.168.678 27.168.678Diğer Kazançlar (Kayıplar)-618.111 -582.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.261.389 -1.195.960Yabancı Para Çevrim Farkları13.261.389 -1.195.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.425.148 -50.265.652Net Dönem Karı veya Zararı21.067.734 -17.859.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.626.909 1.648.866TOPLAM KAYNAKLAR213.169.868 131.351.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 89.037.467 21.254.894 27.223.868 13.233.128Satışların Maliyeti13 -76.181.396 -18.060.619 -24.338.666 -8.484.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.856.071 3.194.275 2.885.202 4.748.918BRÜT KAR (ZARAR)12.856.071 3.194.275 2.885.202 4.748.918Genel Yönetim Giderleri-3.428.049 -3.484.469 -1.066.850 -1.107.862Pazarlama Giderleri-688.277 -958.092 -128.794 -170.033Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.011.570 12.806.030 9.106.867 -65.509Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-24.187.277 -16.990.259 -6.949.870 -5.228.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.564.038 -5.432.515 3.846.555 -1.822.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12.009.413 115.946 11.893.364 23.229Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-813 -605.012 79 198.597FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.572.638 -5.921.581 15.739.998 -1.601.103Finansman Gelirleri14 7.272.490 1.230.522 5.200.589 -209.011Finansman Giderleri14 -8.889.473 -7.100.420 -3.926.591 -2.253.636SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.955.655 -11.791.479 17.013.996 -4.063.750Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.887.921 869.736 -2.157.002 743.843Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.887.921 869.736 -2.157.002 743.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907DÖNEM KARI (ZARARI)21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21.067.734 -10.921.743 14.856.994 -3.319.907Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar146.940 -981 94.638 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.384 -1.257 121.330 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-41.444 276 -26.692 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 -41.444 276 -26.692 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019Yabancı Para Çevrim Farkları14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)14.274.331 1.212.334 9.287.956 66.019DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.421.271 1.211.353 9.382.594 66.019TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.489.005 -9.710.390 24.239.588 -3.253.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.489.005 -9.710.390 24.239.588 -3.253.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887469BIST