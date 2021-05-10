***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 15.544.737 -510.034 -2.276.856 3.366.342 6.694.157 -47.394.706 -3.543.975 6.202.495 6.202.495Transferler-3.543.975 3.543.975Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)12.296.970 -71.999 1.080.896 -17.859.496 -4.553.629 -4.553.629Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-673.029 673.029Dönem Sonu Bakiyeler20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-83.760 8.804.409 16.751.502 25.472.151 25.472.151Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı-17.700.000 17.700.000Sermaye Avansı-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 -665.793 7.608.449 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.055 61.610.055Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.366.131 16.412.839Dönem Karı (Zararı)19.396.370 -11.570.687Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.396.370 -11.570.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-10.113.540 11.147.172Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,14 4.871.543 3.946.139Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5,9 -1.124.020 2.330.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler327.086 341.368Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler300.026 -101.037Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.751.132 2.090.611Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26,27 4.127.776 5.996.075Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-137.994 -111.902Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.265.770 6.107.977Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.591.120 -2.396.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26 -12.397.719 464.254Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler26 -12.397.719 464.254Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 806.233Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 0 806.233İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.648.961 17.281.373Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.097.113 -3.689.497İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.913.125 -20.471.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.183.988 16.781.953Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.514 416.133İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 303.656İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)18.514 112.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.011.235 -9.079.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.139.912 -949.859Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.856.843 -3.934.074İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.732.439 971.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.124.404 -4.905.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.824 -225.625Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.260.546 35.548.030İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)197.855 34.020.763İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.062.691 1.527.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)57.485 51.094İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler119.263 -855.391Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)119.263 -855.391Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-27.366.131 16.857.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -445.019YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-191.876 -1.689.073İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-733 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.581.607Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,26 0 1.581.607Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-191.143 -3.270.680Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,14 -191.143 -3.270.680FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.561.146 -10.795.899Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.183.445 43.099.682Kredilerden Nakit Girişleri19.183.445 43.099.682Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.677.718 -47.899.506Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.677.718 -47.899.506Ödenen Faiz-4.265.770 -6.107.977Alınan Faiz26 137.994 111.902Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.3 41.183.195 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.003.139 3.927.867NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.003.139 3.927.867DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.235.079 307.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.238.218 4.235.079Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.238.218 4.235.079Ticari Alacaklar57.828.767 24.111.191İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,6 57.294.926 23.381.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 533.841 729.390Diğer Alacaklar0 27.793İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 27.793Stoklar8 29.125.049 14.113.814Peşin Ödenmiş Giderler227.305 1.367.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 227.305 1.367.042Diğer Dönen Varlıklar1.135.335 1.254.598İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.135.335 1.254.598ARA TOPLAM93.554.674 45.109.517TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.554.674 45.109.517DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar127.013 98.429Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar10 127.013 98.429Ticari Alacaklar6 12.411.572 9.335.651İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 12.411.572 9.335.651Diğer Alacaklar1.964 117.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.964 117.544Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 27.633.643 11.855.000Maddi Duran Varlıklar12 74.863.073 64.447.541Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri435.894 432.714Binalar37.138.680 30.795.025Tesis, Makine ve Cihazlar36.827.318 32.786.702Taşıtlar13.154 18.492Mobilya ve Demirbaşlar280.627 279.147Yapılmakta Olan Yatırımlar167.400 135.461Kullanım Hakkı Varlıkları13 235.688 142.816Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 246.002 244.487Diğer Haklar246.002 244.487Peşin Ödenmiş Giderler9 254 429İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 254 429TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.519.209 86.241.897TOPLAM VARLIKLAR209.073.883 131.351.414KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.382.157 22.741.825İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 3.382.157 22.741.825Banka Kredileri5 3.382.157 22.741.825Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.313.532 7.094.325İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 19.313.532 7.094.325Banka Kredileri5 19.313.532 7.094.325Ticari Borçlar34.521.574 23.719.479İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 30.693.470 21.961.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.828.104 1.758.448Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 650.296 643.472Diğer Borçlar56.876.014 49.991.608İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3,7 56.850.950 49.958.938İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 25.064 32.670Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)269.496 212.011İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 237.835 186.946İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 31.661 25.065Kısa Vadeli Karşılıklar2.035.722 1.481.913Çalışanlara Sağlanan Faydal 611.321 357.538Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.424.401 1.124.375ARA TOPLAM117.048.791 105.884.633TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.048.791 105.884.633UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar19.895.327 18.139.910İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.895.327 18.139.910Banka Kredileri5 19.895.327 18.139.910Diğer Borçlar2.624.440 1.554.143İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.624.440 1.554.143Uzun Vadeli Karşılıklar969.163 788.475Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 969.163 788.475Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 6.926.107 3.335.387TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.415.037 23.817.915TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER147.463.828 129.702.548ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.610.055 1.648.866Ödenmiş Sermaye20 43.920.000 20.540.000Sermaye Avansı20 0 6.694.157Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 13.886.025 13.782.830Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.502.885 26.586.645Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 27.168.678 27.168.678Diğer Kazançlar (Kayıplar)20 -665.793 -582.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.608.449 -1.195.960Yabancı Para Çevrim Farkları7.608.449 -1.195.960Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı20 3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler20 175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-50.425.148 -50.265.652Net Dönem Karı veya Zararı16.751.502 -17.859.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.610.055 1.648.866TOPLAM KAYNAKLAR209.073.883 131.351.414Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 112.573.496 33.838.291Satışların Maliyeti22 -96.194.689 -28.872.498TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.378.807 4.965.793BRÜT KAR (ZARAR)16.378.807 4.965.793Genel Yönetim Giderleri23 -4.567.925 -4.798.191Pazarlama Giderleri23 -778.808 -1.073.386Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 35.983.169 17.032.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -35.840.780 -13.652.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.174.463 2.475.040Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 12.535.713 120.902Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -385 -1.272.120FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.709.791 1.323.822Finansman Gelirleri27 5.928.097 0Finansman Giderleri27 -10.241.518 -12.894.509SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.396.370 -11.570.687Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.644.868 -6.288.809Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -2.644.868 -6.288.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.751.502 -17.859.496DÖNEM KARI (ZARARI)16.751.502 -17.859.496Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.751.502 -17.859.496Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.449 11.033.280Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 13.799.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)68.524 -7.877Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.075 -2.758.124Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -2.759.857Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-15.075 1.733Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.667.200 2.272.587Yabancı Para Çevrim Farkları8.667.200 2.272.587Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.667.200 2.272.587DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.720.649 13.305.867TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.472.151 -4.553.629Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları25.472.151 -4.553.629http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935997BIST