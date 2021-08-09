***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 6.694.157 13.782.830 27.168.678 -1.195.960 -582.033 3.366.342 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.074.755 -36.078 6.210.740 11.249.417 11.249.417Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı-17.700.000 17.700.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 3.878.795 -618.111 3.366.342 -50.425.148 6.210.740 47.387.321 47.387.321Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 7.608.455 -665.793 3.366.342 -50.425.148 16.751.496 61.610.055 61.610.055Transferler16.751.496 -16.751.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.884.969 -63.884 5.157.692 16.978.777 16.978.777Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 19.493.424 -729.677 3.366.342 -33.673.652 5.157.692 78.588.832 78.588.832Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.331.765 -28.670.462Dönem Karı (Zararı)5.001.446 6.941.659Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.001.446 6.941.659Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.613.178 1.272.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 2.451.274 2.307.304Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 2.236.471 930.199Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler293.886 -121.306Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler396.273 -45.682Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.546.312 1.097.187Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 1.894.688 1.803.348Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.403 -116.049Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.908.091 1.919.397Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-2.969.255 -3.768.353İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.282.859 -36.884.619Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.796.507 -18.673.491İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.308.928 -17.130.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.487.579 -1.543.490Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.462 140.013İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22.462 140.013Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.938.039 -9.357.122Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-111.083 997.657Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.102.271 6.447.964İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.912.949 6.515.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.189.322 -68.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)792.525 279.946Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.534.802 -17.702.660İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)23.943.787 -19.964.905İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)591.015 2.262.245Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29.029 29.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.081.681 953.822Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.081.681 953.822Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.331.765 -28.670.462YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.334.356 -59.103İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları8 0 -733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.334.356 -58.370Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.334.356 -58.370FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.719.687 29.493.250Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 41.183.195Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 41.183.195Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.225.530 15.581.365Kredilerden Nakit Girişleri6.225.530 15.581.365Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.050.529 -25.467.962Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.050.529 -25.467.962Ödenen Faiz13 -1.908.091 -1.919.397Alınan Faiz13.403 116.049YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.722.278 763.685NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.722.278 763.685DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.238.218 4.235.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ515.940 4.998.764Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri515.940 5.238.218Ticari Alacaklar80.169.269 57.828.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3,5 79.603.854 57.294.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 565.415 533.841Diğer Alacaklar17.943 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.943 0Stoklar6 39.063.088 29.125.049Peşin Ödenmiş Giderler337.602 227.305İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler337.602 227.305Diğer Dönen Varlıklar53.654 1.135.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar53.654 1.135.335ARA TOPLAM120.157.496 93.554.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR120.157.496 93.554.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar150.626 127.013Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar150.626 127.013Ticari Alacaklar14.782.901 12.411.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 14.782.901 12.411.572Diğer Alacaklar5.377 1.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.377 1.964Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 32.771.117 27.633.643Maddi Duran Varlıklar8 87.650.187 74.863.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri467.966 435.894Binalar44.760.632 37.138.680Tesis, Makine ve Cihazlar41.892.487 36.827.318Taşıtlar9.855 13.154Mobilya ve Demirbaşlar320.725 280.627Yapılmakta Olan Yatırımlar198.522 167.400Kullanım Hakkı Varlıkları9 182.213 235.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar245.722 246.002Diğer Haklar245.722 246.002Peşin Ödenmiş Giderler1.040 254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.040 254TOPLAM DURAN VARLIKLAR135.789.183 115.519.209TOPLAM VARLIKLAR255.946.679 209.073.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.354.349 3.382.157İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 8.354.349 3.382.157Banka Kredileri8.354.349 3.382.157Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.849.143 19.313.532İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 22.849.143 19.313.532Banka Kredileri22.849.143 19.313.532Ticari Borçlar40.085.481 34.521.574İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,5 32.606.419 30.693.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 7.479.062 3.828.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.442.821 650.296Diğer Borçlar80.922.896 56.876.014İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 80.794.737 56.850.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar128.159 25.064Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)298.525 269.496İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)264.677 237.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.848 31.661Kısa Vadeli Karşılıklar2.410.816 2.035.722Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 590.142 611.321Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.820.674 1.424.401ARA TOPLAM156.364.031 117.048.791TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER156.364.031 117.048.791UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 8.433.105 19.895.327İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.433.105 19.895.327Banka Kredileri4 8.433.105 19.895.327Diğer Borçlar3.112.360 2.624.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.112.360 2.624.440Uzun Vadeli Karşılıklar1.366.130 969.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.366.130 969.163Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 8.082.221 6.926.107TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.993.816 30.415.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER177.357.847 147.463.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar78.588.832 61.610.055Ödenmiş Sermaye11 43.920.000 43.920.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.886.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.439.001 26.502.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.168.678 27.168.678Diğer Kazançlar (Kayıplar)-729.677 -665.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)19.493.424 7.608.455Yabancı Para Çevrim Farkları19.493.424 7.608.455Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.366.342 3.366.342Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-33.673.652 -50.425.148Net Dönem Karı veya Zararı5.157.692 16.751.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR78.588.832 61.610.055TOPLAM KAYNAKLAR255.946.679 209.073.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 65.537.838 61.813.599 47.086.415 38.172.008Satışların Maliyeti13 -60.554.254 -51.842.730 -42.321.718 -31.346.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.983.584 9.970.869 4.764.697 6.825.016BRÜT KAR (ZARAR)4.983.584 9.970.869 4.764.697 6.825.016Genel Yönetim Giderleri-2.878.970 -2.361.199 -1.677.037 -1.105.135Pazarlama Giderleri-323.625 -559.483 -139.647 -231.012Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 18.688.341 19.904.703 3.581.292 10.509.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -13.412.618 -17.237.407 -5.955.454 -10.656.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.056.712 9.717.483 573.851 5.341.014Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.403 116.049 6.955 93.575Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -892 0 -8FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.070.115 9.832.640 580.806 5.434.581Finansman Gelirleri15 4.084.457 2.071.901 1.145.972 117.780Finansman Giderleri15 -6.153.126 -4.962.882 -2.728.153 -2.182.484SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.001.446 6.941.659 -1.001.375 3.369.877Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri156.246 -730.919 1.758.054 383.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 156.246 -730.919 1.758.054 383.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613DÖNEM KARI (ZARARI)5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.157.692 6.210.740 756.679 3.753.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar63.861 52.302 -27.809 -4.114Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)77.779 67.054 -36.809 -5.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-13.918 -14.752 9.000 1.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13.918 -14.752 9.000 1.160Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324Yabancı Para Çevrim Farkları11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)11.757.224 4.986.375 2.955.391 2.324.324DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.821.085 5.038.677 2.927.582 2.320.210TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.978.777 11.249.417 3.684.261 6.073.823Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları16.978.777 11.249.417 3.684.261 6.073.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956440BIST