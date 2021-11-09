***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.540.000 13.782.830 27.168.678 -582.033 -1.195.960 3.366.342 6.694.157 -50.265.652 -17.859.496 1.648.866 1.648.866Transferler-17.859.496 17.859.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.078 14.457.349 21.067.734 35.489.005 35.489.005Sermaye Arttırımı41.080.000 103.195 41.183.195 41.183.195Sermaye Azaltımı-17.700.000 17.700.000Sermaye Avansı-6.694.157 -6.694.157 -6.694.157Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 -618.111 13.261.389 3.366.342 -50.425.148 21.067.734 71.626.909 71.626.909Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 -665.793 7.608.455 3.366.342 -50.425.148 16.751.496 61.610.055 61.610.055Transferler16.751.496 -16.751.496Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-63.884 12.713.613 7.140.253 19.789.982 19.789.982Dönem Sonu Bakiyeler43.920.000 13.886.025 27.168.678 -729.677 20.322.068 3.366.342 -33.673.652 7.140.253 81.400.037 81.400.037Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.200.436 -30.327.983Dönem Karı (Zararı)5.347.234 23.955.655Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.347.234 23.955.655Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.562.606 -9.723.383Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 3.996.002 3.524.222Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.883.904Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.883.904Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 3.236.621 1.088.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler535.552 -134.994Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler184.620 -25.481Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.516.449 1.249.321Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler13 3.097.143 3.000.845Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-4.477 -125.509Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.101.620 3.126.354Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-3.767.160 -5.453.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-709.404 -44.560.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.201.465 -33.110.198İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.572.352 -30.063.076İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.629.113 -3.047.122Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.413 90.504İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.413 90.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.532.132 -14.936.326Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-84.418 1.228.443Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.529.608 11.433.240İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.899.450 10.724.422İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.630.158 708.818Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)441.977 294.399Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.608.840 -9.746.009İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)32.033.533 -12.351.818İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)575.307 2.605.809Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-161.413 62.164İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.306.988 123.528Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.306.988 123.528Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.200.436 -30.327.983YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.639.574 -170.925İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.772 -733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.637.802 -170.192Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.462.000 -161.062Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-175.802 -9.130FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.303.418 31.772.347Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7.444.600 15.581.365Kredilerden Nakit Girişleri7.444.600 15.581.365Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.650.875 -21.991.368Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.650.875 -21.991.368Ödenen Faiz13 -3.101.620 -3.126.354Alınan Faiz4.477 125.509Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 41.183.195YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.742.556 1.273.439NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.742.556 1.273.439DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.238.218 4.235.079DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ495.662 5.508.518Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri495.662 5.238.218Ticari Alacaklar89.327.778 57.828.767İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 88.867.278 57.294.926İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 460.500 533.841Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar6 48.657.181 29.125.049Peşin Ödenmiş Giderler311.108 227.305İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler311.108 227.305Diğer Dönen Varlıklar3.442.323 1.135.335İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.442.323 1.135.335ARA TOPLAM142.234.052 93.554.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.234.052 93.554.674DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar168.686 127.013Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar168.686 127.013Ticari Alacaklar15.030.354 12.411.572İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 15.030.354 12.411.572Diğer Alacaklar5.377 1.964İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.377 1.964Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 33.291.001 27.633.643Maddi Duran Varlıklar8 87.724.979 74.863.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri450.522 435.894Binalar45.184.788 37.138.680Tesis, Makine ve Cihazlar41.577.986 36.827.318Taşıtlar7.092 13.154Mobilya ve Demirbaşlar302.920 280.627Yapılmakta Olan Yatırımlar201.671 167.400Kullanım Hakkı Varlıkları9 155.475 235.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar398.718 246.002Diğer Haklar398.718 246.002Peşin Ödenmiş Giderler869 254İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler869 254TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.775.459 115.519.209TOPLAM VARLIKLAR279.009.511 209.073.883KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 7.177.497 3.382.157İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 7.177.497 3.382.157Banka Kredileri7.177.497 3.382.157Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 20.445.815 19.313.532İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 20.445.815 19.313.532Banka Kredileri20.445.815 19.313.532Ticari Borçlar59.483.959 34.521.574İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 50.592.920 30.693.470İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.891.039 3.828.104Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.092.273 650.296Diğer Borçlar88.947.559 56.876.014İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 88.884.483 56.850.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.076 25.064Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)108.083 269.496İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.535 237.835İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.548 31.661Kısa Vadeli Karşılıklar10 750.222 611.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 750.222 611.321Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.609.021 1.424.401İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.609.021 1.424.401ARA TOPLAM179.614.429 117.048.791TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER179.614.429 117.048.791UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 6.868.533 19.895.327İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 6.868.533 19.895.327Banka Kredileri6.868.533 19.895.327Diğer Borçlar3.161.735 2.624.440İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.161.735 2.624.440Uzun Vadeli Karşılıklar1.447.716 969.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.447.716 969.163Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 6.517.061 6.926.107TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.995.045 30.415.037TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.609.474 147.463.828ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar81.400.037 61.610.055Ödenmiş Sermaye11 43.920.000 43.920.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.886.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)26.439.001 26.502.885Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26.439.001 26.502.885Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27.118.702 27.118.702Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-729.677 -665.793Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)49.976 49.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.322.068 7.608.455Yabancı Para Çevrim Farkları20.322.068 7.608.455Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.366.342 3.366.342Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı3.190.842 3.190.842Yasal Yedekler175.500 175.500Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-33.673.652 -50.425.148Net Dönem Karı veya Zararı7.140.253 16.751.496TOPLAM ÖZKAYNAKLAR81.400.037 61.610.055TOPLAM KAYNAKLAR279.009.511 209.073.883Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 128.066.225 89.037.467 62.528.387 27.223.868Satışların Maliyeti13 -117.746.994 -76.181.396 -57.192.740 -24.338.666TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.319.231 12.856.071 5.335.647 2.885.202BRÜT KAR (ZARAR)10.319.231 12.856.071 5.335.647 2.885.202Genel Yönetim Giderleri-4.325.339 -3.428.049 -1.446.369 -1.066.850Pazarlama Giderleri-449.341 -688.277 -125.716 -128.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 26.189.391 29.011.570 7.501.050 9.106.867Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -23.220.953 -24.187.277 -9.808.335 -6.949.870ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.512.989 13.564.038 1.456.277 3.846.555Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.477 12.009.413 -8.926 11.893.364Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -813 0 79FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.517.466 25.572.638 1.447.351 15.739.998Finansman Gelirleri15 4.646.311 7.272.490 561.854 5.200.589Finansman Giderleri15 -7.816.543 -8.889.473 -1.663.417 -3.926.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.347.234 23.955.655 345.788 17.013.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.793.019 -2.887.921 1.636.773 -2.157.002Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 1.793.019 -2.887.921 1.636.773 -2.157.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994DÖNEM KARI (ZARARI)7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.140.253 21.067.734 1.982.561 14.856.994Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar76.876 146.940 13.015 94.638Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)94.048 188.384 16.269 121.330Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.172 -41.444 -3.254 -26.692Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi16 -17.172 -41.444 -3.254 -26.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956Yabancı Para Çevrim Farkları12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)12.572.853 14.274.331 815.629 9.287.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.649.729 14.421.271 828.644 9.382.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.789.982 35.489.005 2.811.205 24.239.588Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.789.982 35.489.005 2.811.205 24.239.588http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976552BIST