***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
06.05.2021 17:41
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Değişikliğin Nedeni
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda, Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler başlığında yer alması gereken tutar sehven Araştırma Geliştirme Giderleri başlığı altına kaydedilmiştir.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Söz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler başlığında yer alması gereken tutar sehven Araştırma Geliştirme Giderleri başlığı altına kaydedilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup, değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934969
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0314
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
18:05485,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,20
|Açılış
|: 485,77
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2352
|8,2379
|% -0,38
|
|Euro
|10,0098
|10,0169
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4702
|11,5277
|% 0,15
|
|Frank
|9,0868
|9,1416
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1880
|2,1990
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|19,45
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,07
|68,07
|-0,02
|