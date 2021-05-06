***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDeğişikliğin NedeniKar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda, Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler başlığında yer alması gereken tutar sehven Araştırma Geliştirme Giderleri başlığı altına kaydedilmiştir.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiSöz konusu değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 faaliyet dönemine ait Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler başlığında yer alması gereken tutar sehven Araştırma Geliştirme Giderleri başlığı altına kaydedilmiştir. Bu sebeple ilgili düzeltmenin yapılması ihtiyacı doğmuş olup, değişiklik yapılarak yeniden yayımlanacaktır. Söz konusu düzeltmenin 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu'nda herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'nda Net Dönem Kar tutarı değişmemektedir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934969BIST