***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 1.12.2021 tarihli KAP açıklamamızda gündemde yer alan hak kullanım süreçlerinde devrolmanın yanısıra önemli nitelikteki işlem seçeneğinin de işaretlenmesi gerekliliği kaynaklı düzeltmedir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 1.12.2021 tarihli KAP açıklamamızda gündemde yer alan hak kullanım süreçlerinde devrolmanın yanısıra önemli nitelikteki işlem seçeneğinin de işaretlenmesi gerekliliği kaynaklı düzeltmedir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 01.12.2021Genel Kurul Tarihi 30.12.2021Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.12.2021Ülke TürkiyeŞehir MERSİNİlçe AKDENİZAdres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz - MersinGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Şirketimiz'in ("Özbal Çelik"), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik") ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme" veya "Birleşme İşlemi") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi (karakter kısıtı sebebiyle maddenin tamamı Ek'te bulunan Olağanüstü Genel Kurul Gündeminde yer almaktadır)3 - Ayrılma hakkı ile ilgili ol