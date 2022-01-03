***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
03.01.2022 20:33
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılarak ayrılma hakkını kullanmak üzere beyanda bulunan yatırımcımız olmadığından ayrılma hakkı kullanım süreci iptal olmuştur.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988316
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1572
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0514,9901
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1883
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05778,55
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 19,56
|Açılış
|: 778,55
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|51.839.005
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,59
|65.271.166
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|SELEC
|12,40
|51.839.005
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1979
|13,2791
|% 1,61
|
|Euro
|14,8478
|15,0656
|% 1,78
|
|Sterlin
|17,8729
|17,9626
|% 1,57
|
|Frank
|14,4337
|14,5207
|% 1,66
|
|Riyal
|3,5373
|3,5551
|% 1,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,94
|
|Altın Gr.
|778
|779
|19,53
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,83
|0,18
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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