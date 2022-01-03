***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniOlağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılarak ayrılma hakkını kullanmak üzere beyanda bulunan yatırımcımız olmadığından ayrılma hakkı kullanım süreci iptal olmuştur.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988316BIST