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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

03.01.2022 20:33
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziki ve elektronik ortamda katılarak ayrılma hakkını kullanmak üzere beyanda bulunan yatırımcımız olmadığından ayrılma hakkı kullanım süreci iptal olmuştur.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988316


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ULAS 3,24 758.474 % 0,00  
KUYAS 5,59 65.271.166 % 0,00  
PAGYO 9,27 2.160.855 % 0,00  
MSGYO 4,16 2.996.739 % 0,00  
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Altın Gr. 778 779 19,53  
Cumhuriyet 5.083 5.160 -174,00  
Tam 5.055 5.187 -176,96  
Yarım 2.443 2.509 -85,60  
Çeyrek 1.225 1.255 -42,80  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,82 9,83 0,18  
B. Petrol 78,98 78,98 0,00  
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