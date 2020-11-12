***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.11.2020 19:08
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
URAY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 YILI 3.DÖNEM K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/11/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo (gelir tablosu)
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olup, ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888284
BIST
18:051.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.263
18:057,6785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,1160
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6694
18:059,0862
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,1026
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0626
18:05465,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,82
|Açılış
|: 465,19
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|13,31
|18.178.237
|% 10,00
|
|IZTAR
|9,13
|7.195.806
|% 10,00
|
|BFREN
|1.145,80
|137.067.201
|% 9,99
|
|BMELK
|17,85
|4.607.309
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|5.361.452
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,42
|1.831.686
|% -10,00
|
|MEPET
|3,33
|13.849.570
|% -10,00
|
|BRYAT
|195,40
|145.896.160
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,20
|2.953.698
|% -10,00
|
|MERIT
|67,50
|374.624
|% -10,00
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|THYAO
|11,65
|3.760.777.885
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,77
|3.435.257.865
|% -1,07
|
|GARAN
|8,63
|10.361.160.195
|% 1,53
|
|KRDMD
|4,15
|3.327.707.342
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,88
|898.042.933
|% -1,05
|
|AKBNK
|6,24
|2.666.947.207
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6759
|7,6785
|% -1,49
|
|Euro
|9,0616
|9,0862
|% -1,12
|
|Sterlin
|10,0653
|10,1157
|% -1,96
|
|Frank
|8,3695
|8,4199
|% -1,13
|
|Riyal
|2,0425
|2,0528
|% -1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|18,13
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|-51,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|-52,38
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-25,34
|
|Çeyrek
|748
|766
|-12,66
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|0,54
|