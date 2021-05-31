***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteURAY VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 1.DÖNEM K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo (gelir tablosu) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olup, ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939173BIST