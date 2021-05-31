***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 19:20
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
URAY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 1.DÖNEM K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo (gelir tablosu) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olup, ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939173
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,5048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0599
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0360
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:05520,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,33
|Açılış
|: 520,92
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4938
|8,5048
|% -0,70
|
|Euro
|10,3886
|10,4059
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0901
|% -0,72
|
|Frank
|9,4127
|9,4694
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|3,31
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,03
|28,16
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|0,59
|