***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2021 18:52
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
URAY VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 YILI 3.DÖNEM K.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan mali tablo (gelir tablosu) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olup, ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978381
BIST
18:051.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.713
En Düşük
1.683
18:0510,6517
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,3349
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,6849
En Düşük
10,2960
18:0512,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 3,19%
|| 0,3731
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,0903
En Düşük
11,6569
18:05635,77
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 22,06
|Açılış
|: 635,77
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
641,24
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|40,70
|288.672.688
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|43.307.106
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,71
|874.406.200
|% 9,99
|
|KARYE
|13,13
|28.030.052
|% 9,97
|
|TETMT
|173,20
|2.688.893
|% 9,97
|
|ELITE
|18,48
|221.976.109
|% -6,29
|
|UZERB
|25,10
|192.742
|% -5,28
|
|TACTR
|27,00
|1.193.791
|% -5,26
|
|SONME
|28,50
|4.035.341
|% -5,06
|
|TDGYO
|6,92
|43.990.696
|% -4,95
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|SISE
|10,42
|1.920.774.111
|% 4,62
|
|KRDMD
|7,69
|1.435.677.347
|% 2,40
|
|THYAO
|17,99
|1.350.869.349
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,37
|1.340.794.785
|% 0,00
|
|PETKM
|7,71
|3.057.936.948
|% -2,77
|
|ADESE
|1,07
|324.608.842
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,18
|636.920.638
|% 4,31
|
|GARAN
|11,90
|2.857.769.707
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,6078
|10,6185
|% 2,92
|
|Euro
|12,0031
|12,0154
|% 2,87
|
|Sterlin
|14,2447
|14,3161
|% 3,18
|
|Frank
|11,3643
|11,4328
|% 2,94
|
|Riyal
|2,8202
|2,8344
|% 2,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|14,43
|
|Altın Gr.
|635
|635
|21,22
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,53
|8,54
|0,31
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-1,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTHOL
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