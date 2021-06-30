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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.06.2021 18:18



***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflar ile 2021 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. TİC. VE TAAH. A.Ş. İLE İLİŞKİLİ TARAFLARI ARASINDAKİ YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İŞLEMLERE AİT RAPORUN SONUÇ BÖLÜMÜ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi uyarınca Şirketimizin 2021 yılı finansal planlaması kapsamında
Şirketimiz'in Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.  ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin kamuya açıklanan 2020 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine oranının, satış işlemlerinin ise hasılata oranının %10'dan fazlasına ulaşmış olması ve 2021 yılı hesap dönemi içerisindeki alış ve satış tutarlarının da anılan Tebliğ'de belirtilen orandan fazlasına ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle, işbu raporda Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. ile gerçekleştirilmesi planlanan işlemlerin şartları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin kapsam ve koşullarının piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir. Bu işlemler kapsamındaki alış-satış fiyatlarının, piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında piyasa koşullarına uygun, önceki yıllarda 3. Şirket alım fiyatları ile uyumlu olması öngörülmekte olup, işlemlerin bu açıdan emsallere ve piyasa koşullarına uygunluk kriterine uygun olmasına özen gösterilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945214


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