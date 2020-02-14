***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Kararı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye azaltım ve eşanlı sermaye artırım başvurusuna ilişkin hazırlanmış olan izahnameye SPK'unca onay verilmesi talebiyle ilgili olarak,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülteni'nde de görüleceği üzere aşağıdaki şekilde,''Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket), 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL'ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması ile esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.'ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa'da işlem gören payların Borsa'da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılmasısuretiyle olumlu karşılanarak izahnamenin onaylanmasına ve esas sözleşmenin 6'ncı madde tadil metnine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir''karar taktir edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819121BIST